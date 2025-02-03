第三方支付涉替詐團洗錢 知名律師劉立恩遭追加起訴

知名律師劉立恩涉嫌經營希幔第三方支付公司的「TWIP」平台，實際上代收博弈集團賭客賭金，逾428億元，賺取手續費4.7億元。台北地檢署去年12月起訴劉等17人，對劉具體求刑9年徒刑，檢方再追查劉立恩旗下公司宛如水房，涉幫助詐團洗錢，依詐欺、洗錢等罪嫌追加起訴。

檢方追查，詐騙集團詐騙民眾，經查金流發現贓款進入劉立恩經營的多家公司帳戶，認為劉立恩涉嫌公司幫助詐團洗錢，涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，依法追加起訴。

56歲劉立恩律師執業超過20年，曾因代收款項涉嫌犯罪，北檢追查，2023年1月1日起至今年6月24日間，劉涉假藉買賣電子禮券，實際上代收「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」博弈集團賭客的賭金，隱匿不法款項，賺取手續費4億7530萬8852元，此案去年12月25日偵結，共起訴劉等17人，且對劉具體求刑9年徒刑。