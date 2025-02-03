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大S猝逝…汪小菲抵台雙眼紅腫 見媒體90度鞠躬：她永遠是家人

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汪小菲對750萬扶養費上訴…如今大S驟逝 高院：繼承人承受訴訟

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

大S徐熙媛和韓國歌手「酷龍」成員具俊曄再婚，前夫汪小菲拒依協議支付費用，大S以調解筆錄為據聲請強制執行獲准；汪聲請停止強制執行，並向大S提債務人異議之訴，一審判汪敗訴。汪上訴，台灣高等法院原定2月27日行準備程序，徐熙媛2日卻因流感併發肺炎病逝日本。高院表示，徐熙媛有訴訟代理人，訴訟不當然停止，後續仍應由繼承人等承受訴訟。

高院表示，本件為債務人異議之訴，目前未收到改期通知。

汪小菲與徐熙媛2021年11月12日於台北地方法院調解離婚，依調解筆錄附件規定，他應自2021年12月1日起至2038年3月1日止，按每3個月的第1個月1日前給付大S家人300萬元扶養費（每月100萬元），以匯款方式付錢。大S以汪小菲未依照調解筆錄約定給付生活費，聲請強制執行汪750萬元財產，但汪認為沒有違反調解筆錄中的給付義務，提債務人異議之訴，並請求法院在訴訟確定之前，暫時停止執行他的財產。

北院民事庭認為，汪小非針對應於2022年3月1日給付的第2期家人定期定額扶養費300萬元，於同年6月1日給付的第3期扶養費300萬元，及9月1日應給付的第4期扶養費300萬元，共計900萬元，總計僅給付150萬元，尚欠750萬元未付。北院指徐熙媛聲請對汪執行750萬元債權有據，2023年3月27日判汪敗訴。

汪小菲不服一審敗訴，上訴高院，至今已開多次準備程序庭，雙方都委由律師出庭。

法界人士指出，即便徐熙媛過世，她的繼承人（配偶、子女）將承受訴訟，除非汪小菲撤回告訴。

汪小菲就債務人異議之訴一案上訴，台灣高等法院今表示，徐熙媛（右）有訴訟代理人，訴訟不當然停止，後續仍應由繼承人（具俊曄）等承受訴訟。圖／取自臉書
汪小菲就債務人異議之訴一案上訴，台灣高等法院今表示，徐熙媛（右）有訴訟代理人，訴訟不當然停止，後續仍應由繼承人（具俊曄）等承受訴訟。圖／取自臉書

債務 大S 強制執行 扶養費 汪小菲

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