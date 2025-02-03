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大S徐熙媛過世 與前夫汪小菲仍有2案訴訟中

中央社／ 台北3日電

藝人大S徐熙媛春節期間在日本旅遊因流感併發肺炎過世，享年48歲。大S生前向前夫汪小菲聲請強制執行，汪男2度提起債務人異議之訴，其中一件北院審理中，另一件由高院審理中。

徐熙媛與汪小菲於民國110年間經法院調解離婚，並於111年2月間與韓國藝人具俊曄結婚。大S後來指控汪小菲未履行離婚協議，111年3月起不再支付扶養費等費用，向台北地方法院聲請強制執行新台幣750萬元。

汪小菲主張並未違反給付義務，向北院提起債務人異議之訴，並聲請於訴訟終結前停止執行。北院裁准汪小菲提供擔保金額165萬元後停止執行，但於112年3月間駁回債務人異議之訴。汪不服提起上訴，目前正由台灣高等法院審理中。

大S於111年、112年間先後聲請追加執行金額。北院分別於112年5月、9月間分別發給徐熙媛727萬餘元、191萬餘元。

另外，汪小菲再提起債務人異議之訴，並再次聲請停止執行。北院審酌達大S剩餘未受清償金額為530萬餘元，裁定汪小菲提供擔保160萬元後，暫時停止執行。汪男再提起的債務人異議之訴，目前正由北院審理中。

大S與汪小菲。圖／聯合報系資料照
大S與汪小菲。圖／聯合報系資料照

債務 大S 強制執行 汪小菲 流感 離婚

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