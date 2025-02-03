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金門男無建照蓋屋屢勸不停 判刑7月不得易科罰金

中央社／ 金門3日電

金門黃姓男子未取得建照便建造建築物，經縣府查報違建命停工仍不停止；金門地院認黃男有加速趕工逃避追訴、或經由易科罰金花錢了事心態，判黃男不得易科罰金的7月徒刑。此案已上訴。

根據金門地方法院判決書，黃男未依建築法申請許可領得建照，便僱工建造建築物，經金城鎮公所在民國112年6月16日查報為違章建築，金門縣府也數度發函命其停工，但鎮公所人員112年10月17日至現場勘查發現仍在施工建造。

此案經金門縣府函送金門地檢署，檢察官聲請以簡易判決處刑，金門地院改以通常程序審理，之後又因黃男坦認犯行，裁定以簡式審判程序審理；判決表示，黃男經主管機關制止，移送偵查、審判機關後仍未主動拆除違章建築，在準備程序、簡式審判程序中，黃男也表示目前沒有想法要拆除，因為預計要用來居住。

此外，審理過程中金門縣府代理人表示，過往案例有法院判處6個月徒刑並給予易科罰金1天新台幣3000元最高額度共54萬元，也無法嚇阻違建行為；代理人表示，主管機關公務員也曾聽過現場被制止停工的行為人說，「只要繳54萬元給國家就好了」等語。

判決表示，依金門縣府敘述過去執法經歷，可推得黃男存有透過加速趕工逃避追訴，或經由易科罰金花錢了事僥倖心態，因此如處6月以下刑度，不足評價黃男犯行，應判處不得易科罰金刑度，即有期徒刑7月以上較為妥當；最後，法院依建築法第93條非法復工經制止不從罪，判處黃男有期徒刑7月。此案目前已提起上訴。

金門縣政府城鄉發展處長黃儒新接受中央社記者採訪表示，金門縣列管違建至113年底約3000多件，會依對公共安全影響等因素評估拆除工作，建造中違建如經查報3次便會移送地檢署；此外，目前縣務會議已通過「金門縣新舊違章建築劃分及處理自治條例」修正草案，如經議會審議通過，未來在特定道路兩側有大型違建施工，主管機關得對不立即停工的施工廠商及人員處以4萬元以上、10萬元以下罰鍰，並可按次處罰，盼能透過更多手段遏止違建持續擴張。

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