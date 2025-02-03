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總統府憲兵自戕...假哨表風波查無偽造 營長、連長不起訴
總統府憲兵古姓上兵去年在總統府持槍自戕不治，外傳因勤務繁重人力不足，被迫「站二歇二」，還傳出假哨表，台北憲兵隊自清，依偽造文書罪嫌函送蔡姓營長及林姓連長。台北地檢署調查認定哨表無篡改、偽造，全案為告發案件，檢察官不起訴處分，全案確定。
戍守總統府的憲兵211營21歲古姓上兵，去年3月1日在總統府執勤衛哨時舉槍自戕，頭部重創送醫不治，檢方在台北馬偕醫院相驗，認定古姓上兵輕生，家屬表示無意見，檢方發還遺體。
此案外界懷疑存有「假哨表」，台北憲兵隊自清，依涉犯偽造文書罪嫌，函送時任211營的蔡姓營長及林姓連長。2人否認偽造哨表，供稱哨表無須經營長核章，並沒有偽造哨表。
北檢檢察官調查211營勤務哨表，並傳喚製作哨表者作證，認為雖總統府的勤務繁重，但核對憲兵的休假紀錄及執勤班表，查無篡改、偽造事實，哨表上的修改處也有蓋章負責，蔡姓營長及林姓連長罪嫌不足，給予不起訴處分，全案為告發案件，檢察官不起訴全案確定。
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