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總統府憲兵自戕...假哨表風波查無偽造 營長、連長不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

總統府憲兵古姓上兵去年在總統府持槍自戕不治，外傳因勤務繁重人力不足，被迫「站二歇二」，還傳出假哨表，台北憲兵隊自清，依偽造文書罪嫌函送蔡姓營長及林姓連長。台北地檢署調查認定哨表無篡改、偽造，全案為告發案件，檢察官不起訴處分，全案確定。

戍守總統府的憲兵211營21歲古姓上兵，去年3月1日在總統府執勤衛哨時舉槍自戕，頭部重創送醫不治，檢方在台北馬偕醫院相驗，認定古姓上兵輕生，家屬表示無意見，檢方發還遺體。

此案外界懷疑存有「假哨表」，台北憲兵隊自清，依涉犯偽造文書罪嫌，函送時任211營的蔡姓營長及林姓連長。2人否認偽造哨表，供稱哨表無須經營長核章，並沒有偽造哨表。

北檢檢察官調查211營勤務哨表，並傳喚製作哨表者作證，認為雖總統府的勤務繁重，但核對憲兵的休假紀錄及執勤班表，查無篡改、偽造事實，哨表上的修改處也有蓋章負責，蔡姓營長及林姓連長罪嫌不足，給予不起訴處分，全案為告發案件，檢察官不起訴全案確定。

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「天下第一營」憲兵211營，古姓上兵死亡案，外傳有假哨表風波，檢方調查後查無偽造，蔡姓營長及林姓連長不起訴確定。圖／本報資料照片
「天下第一營」憲兵211營，古姓上兵死亡案，外傳有假哨表風波，檢方調查後查無偽造，蔡姓營長及林姓連長不起訴確定。圖／本報資料照片

憲兵 檢察官 總統府

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