影／夏男假婚五億生判刑今執行 入監後第一時間反應曝

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，夏今遲到36分鐘才到地檢署，今天下午1時許，由台中地檢署警備車載夏往台中監獄執行。中監表示，夏入監後情緒穩定，沒有情緒波動。

台中監獄表示，夏男在今天下午1時25分抵達台中監獄，依照監獄行刑法相關規定，對他及攜帶的物品進行安全檢查，詢問其健康狀況作成紀錄，夏男在進行相關流程時，情緒穩定，沒有不正常的情緒波動。

中監表示，新收人犯舍房的容納人數在4人至6人之間，不過考慮到夏身分特殊，避免在多人舍房引發不必要的糾紛，在評估之下，將夏安排在2至3人的舍房內，新收人犯入監初期，會先讓新收容人適應環境，安排相關講習，等待收容人已適應監所環境後，才會安排下工廠等相關服刑作業。

據查，因此案屬於社會敏感案件，上月23日此案宣判時，台中地檢署在第一時間已委由第二警分局到夏男戶籍地送達傳票，預定今天上午執行，也啟動相關防逃機制，不過夏男到表定報到時間，一直遲未現身，也讓在場守候的媒體議論，「是否逃了」。

不過第二警分局已派員在夏男戶籍地掌握行蹤，一到表定執行時間時，即聯絡夏男，夏男以整理行李為由回覆，最後在警方偵防車戒護下，夏男才抵達台中地檢署報到，不過已逾約36分鐘。