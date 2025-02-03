快訊

iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉

日本流感疫情嚴重，本周又有「最強寒流」警報

大S日本染病猝逝…導遊目睹「流感4天奪命」 後悔沒做一事

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄直播主包牌玩店家百元抽抽樂直播 結局讓他怒提告

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

梁姓直播主昨天下午至高雄購物中心某店家玩紅包袋抽抽樂遊戲，大手筆花5200元包下52個紅包袋，線上直播抽獎，結果沒抽到小米列表機等大獎，懷疑店家玩陰的報警提告，雖業者稱紅包袋未全數掛上、大獎仍在，但仍被警方依詐欺罪函送。

直播主梁姓男子（37歲）昨天下午3點多至高市前鎮區夢時代購物中心商場內的某遊樂店家開直播玩百元紅包袋抽抽樂，為了能抽中大獎，梁先一包包開，後來在工作人員建議下，一口氣包下檯面上張貼的52個紅包，但連續開獎後，卻抽不到店家聲稱小米列表機等大獎。

梁男當場詢問店家「大獎開出了嗎？」工讀生回：應該就在裡面，梁聞言認為店家有詐欺行為，當場報警。

警方到場了解，工讀生改口稱，因檯面上無法掛所有紅包，裡面還有很多紅包，警方請梁男返所製作筆錄，隨後請洪姓業者（51歲）到案說明。

洪聲稱，紅包袋抽抽樂遊戲共準備總數443包，因帳面上僅能一次掛滿153個紅包，先將其於紅包袋放在店內，隨時添補，並當場拆開其餘紅包袋供警方檢視，紅包袋內的確有印表機等大獎。因梁男堅持提告詐欺，警詢後，依詐欺罪將洪函送法辦。

直播主梁姓男子昨天下午3點多至高市前鎮區夢時代購物中心商場內的某遊樂店家開直播玩百元紅包袋抽抽樂，未抽到大獎。圖／取自梁男直播平台
直播主梁姓男子昨天下午3點多至高市前鎮區夢時代購物中心商場內的某遊樂店家開直播玩百元紅包袋抽抽樂，未抽到大獎。圖／取自梁男直播平台
直播主梁姓男子昨天下午3點多至高市前鎮區夢時代購物中心商場內的某遊樂店家開直播玩百元紅包袋抽抽樂，未抽到大獎。圖／取自梁男直播平台
直播主梁姓男子昨天下午3點多至高市前鎮區夢時代購物中心商場內的某遊樂店家開直播玩百元紅包袋抽抽樂，未抽到大獎。圖／取自梁男直播平台
直播主梁姓男子昨天下午3點多至高市前鎮區夢時代購物中心商場內的某遊樂店家開直播玩百元紅包袋抽抽樂，未抽到大獎。圖／取自梁男直播平台
直播主梁姓男子昨天下午3點多至高市前鎮區夢時代購物中心商場內的某遊樂店家開直播玩百元紅包袋抽抽樂，未抽到大獎。圖／取自梁男直播平台
直播主梁姓男子昨天下午3點多至高市前鎮區夢時代購物中心商場內的某遊樂店家開直播玩百元紅包袋抽抽樂，未抽到大獎。圖／取自梁男直播平台
直播主梁姓男子昨天下午3點多至高市前鎮區夢時代購物中心商場內的某遊樂店家開直播玩百元紅包袋抽抽樂，未抽到大獎。圖／取自梁男直播平台

直播主 紅包 詐欺

延伸閱讀

小孩紅包千萬別買高股息「浪費資金」！股魚3原因：始終如一開盤買進市值型ETF

大S病逝張蘭竟開直播衝流量！汪小菲忙換頭像改成這張

2025高雄演唱會住宿攻略！高雄流行音樂中心／駁二特區熱血開唱資訊一覽，還有散場交通超方便的高雄飯店推薦

初六上班了！「開工紅包」招財撇步公開 讓你「做小事發大財」錢包賺滿滿

相關新聞

大S聲請強制執行750萬元 汪小菲提債務人異議...高院原定2月27日開庭

大S徐熙媛與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚，前夫汪小菲拒依協議支付費用，大S以調解筆錄為據聲請強制執行獲准；汪小菲聲請停止強...

打流感疫苗變看「皮膚病」 診所5醫師詐1.2萬元被判刑

高雄三民區某間診所幫病患施打流感疫苗，卻向健保登載不實病況，成功虛報健保給付約1萬2440元，該診所5位醫師涉嫌詐欺被雄...

影／假婚五億生今發監 夏男逾36分鐘終報到比2手勢

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，負責發監執行的台中...

法官罹病領殘障手冊卻喝伏特加酒駕 訴苦停職領3萬多生活困頓

宜蘭地院法官張軒豪下班後飲用伏特加，接著竟開車外出，因左轉提前轉彎遭巡邏警員攔下，他的酒測值達1.05毫克。刑事部分被宜...

與五億高中生假結婚判刑確定 夏男定今早報到發監執行

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，負責發監執行的台中...

迷信釀悲劇…「挖喉驅魔」害死兒 母判3年半

陳姓男子前年行徑異常、不吃不喝，家人以為「卡到陰」，陳父與胞弟涉壓制他讓陳母挖喉嚨「驅魔」，釀窒息死亡；雲林地方法院認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。