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高雄直播主包牌玩店家百元抽抽樂直播 結局讓他怒提告
梁姓直播主昨天下午至高雄購物中心某店家玩紅包袋抽抽樂遊戲，大手筆花5200元包下52個紅包袋，線上直播抽獎，結果沒抽到小米列表機等大獎，懷疑店家玩陰的報警提告，雖業者稱紅包袋未全數掛上、大獎仍在，但仍被警方依詐欺罪函送。
直播主梁姓男子（37歲）昨天下午3點多至高市前鎮區夢時代購物中心商場內的某遊樂店家開直播玩百元紅包袋抽抽樂，為了能抽中大獎，梁先一包包開，後來在工作人員建議下，一口氣包下檯面上張貼的52個紅包，但連續開獎後，卻抽不到店家聲稱小米列表機等大獎。
梁男當場詢問店家「大獎開出了嗎？」工讀生回：應該就在裡面，梁聞言認為店家有詐欺行為，當場報警。
警方到場了解，工讀生改口稱，因檯面上無法掛所有紅包，裡面還有很多紅包，警方請梁男返所製作筆錄，隨後請洪姓業者（51歲）到案說明。
洪聲稱，紅包袋抽抽樂遊戲共準備總數443包，因帳面上僅能一次掛滿153個紅包，先將其於紅包袋放在店內，隨時添補，並當場拆開其餘紅包袋供警方檢視，紅包袋內的確有印表機等大獎。因梁男堅持提告詐欺，警詢後，依詐欺罪將洪函送法辦。
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