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搭公車用下體頂少女臀部 見她避開不死心、另挑少女下手

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子搭公車時，趁乘客擁擠，用下體頂觸前方女學生的臀部。女學生感覺噁心，挪移位置，陳男轉移目標，又用下體頂觸另一名女學生的臀部。兩名女學生下車後報案，公車行車記錄器有拍下陳男犯行畫面，法官審理後，依違反性騷擾防治法判應執行5月，全案可上訴。

年近50歲的陳姓去年5月8日下午4時許，從基隆市信義區義九路口公車站，搭乘202路線公車後，因車內乘客眾多，已無座位，站在1名女學生後方，並趁車內乘客擁擠的機會，用下體頂觸女學生的臀部，時間長達2分鐘。

這名女學生察覺陳男舉動後，內心升起噁心感，趁車內有乘客下車，移動位置，與陳男拉開距離。只是因為車內空間仍有限，與這名女學生同行的女同學，稍微移動身體，改站在先前被騷擾的女學生的位置。

陳男接著把目標轉向第2名女學生，靠近後用下體頂觸超過1分鐘，先前被陳男騷擾的女學生，發現他又再騷擾她的同學，伸手拉女同學遠離陳男。

兩名女學生下車後報警，警方依據公車錄影畫面和上下車悠遊卡刷卡資料，查出陳男身分，通知到案說明後，依違反性騷擾防治法將陳男函送法辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，陳男坦承犯行，並與兩名被害女學生指證情節相符，並有公車行車記錄器畫面佐證，起訴陳男犯性騷擾防治法2罪。

基隆地方法院審理時，陳男自白犯罪，逕以簡易判決處刑。法官審酌陳男乘兩名被害女學生不及抗拒，分以下體頂撞觸摸女子臀部，欠缺尊重他人身體自主權利觀念，造成被害人心理驚恐不安，且對社會治安產生不良影響，應予嚴懲。

法官指出，衡量陳男無前科，又已坦承犯罪，陳有心與被害女學生及法定代理人尋求調解，但遭拒絕，並非全無悔悟之心，兼衡犯罪動機、手段、侵害程度及自身、家庭等情狀，2罪分處3月徒刑，應執行5月刑及，如易科罰金以1千元折算1日。

陳男搭公車時，趁乘客擁擠，先後用下體頂觸2名女學生的臀部，法官依違反性騷擾防治法2罪，判應執行5月；圖非案件車輛。聯合報系資料照片
陳男搭公車時，趁乘客擁擠，先後用下體頂觸2名女學生的臀部，法官依違反性騷擾防治法2罪，判應執行5月；圖非案件車輛。聯合報系資料照片
陳男搭公車時，趁乘客擁擠，先後用下體頂觸2名女學生的臀部。基隆地方法院法官審理後，依違反性騷擾防治法2罪，分判刑3月，應執行5月，全案可上訴。聯合報系資料照片
陳男搭公車時，趁乘客擁擠，先後用下體頂觸2名女學生的臀部。基隆地方法院法官審理後，依違反性騷擾防治法2罪，分判刑3月，應執行5月，全案可上訴。聯合報系資料照片

公車 基隆

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