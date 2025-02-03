「團團圓圓貓熊紀念鈔」險遭拍賣 紀念幣商欠繳稅費求槌下留鈔

台灣大洋金幣公司曾是中國貴金屬紀念幣台灣總經銷，獲國際奧會、中國金幣總公司等機構授權，卻積欠稅費91萬餘元，遭行政執行署查封萬件紀念幣，去年首次拍賣後仍有包含「團團圓圓貓熊紀念鈔」等稀有幣鈔，該公司畢姓負責人年節前聯繫執行人員繳清稅費，總算免於失去珍貴收藏。

行政執行署士林分署表示，台灣大洋金幣公司2008年成立，位於台北市大同區，曾是中國貴金屬紀念幣台灣總經銷，並獲得國際奧委會、北京奧組委、中華台北奧會、中國金幣總公司等機構授權，風光一時。

不過，該公司因欠繳營業稅、勞健保費等91萬餘元，遭移送士林分署執行，經2023年執行該公司銀行存款，僅徵得5萬餘元，2024年執行官率隊到該公司查封櫃台展示的各項紀念幣鈔，同年底首次拍賣99標，徵得40餘萬元。

士林分署指出，首次拍賣後仍有團團圓圓貓熊紀念鈔、生肖賀歲紀念幣、精美銅章、國父孫中山紀念鈔及逾百個國家紀念幣鈔等珍貴品項尚未拍出，扣掉首次拍賣徵得金額，該公司仍欠繳稅費加上利息尚有60餘萬元，士林分署原定今年農曆春節後進行第2次拍賣，將所有物品半價出售，以徵回欠繳稅費及利息。

未料，年節前夕，該公司負責人畢姓男子積極從大陸深圳致電士林分署，稱其因罹患糖尿病差點截肢，因此反思應該承擔責任解決問題，經執行人員協助下，畢男1月23日委託在台友人繳清剩餘欠款，終於免除該公司珍貴紀念幣鈔遭法拍命運。