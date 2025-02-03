大S聲請強制執行750萬元 汪小菲提債務人異議...高院原定2月27日開庭

大S徐熙媛與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚，前夫汪小菲拒依協議支付費用，大S以調解筆錄為據聲請強制執行獲准；汪小菲聲請停止強制執行，並向大S提債務人異議之訴，台北地方法院判汪小菲敗訴。汪上訴，台灣高等法院原定2月27日行準備程序，但因徐熙媛今傳出因流感併發肺炎病逝，庭期是否變更，待高院確認。

汪小非與大S2021年11月12日於北院調解離婚，依調解筆錄附件規定，他應自2021年12月1日起至2038年3月1日止，按每3個月的第1個月1日前給付大S家人300萬元扶養費（每月100萬元），以匯款方式付錢。

大S以汪小菲未依照調解筆錄約定給付生活費，聲請強制執行汪小菲750萬元財產，但汪小菲認為沒有違反調解筆錄中的給付義務，依法提債務人異議之訴，並請求法院在訴訟確定之前，暫時停止執行他的財產。

北院民事庭認為，汪小非針對應於2022年3月1日給付的第2期家人定期定額扶養費300萬元，於同年6月1日給付的第3期扶養費300萬元，及9月1日應給付的第4期扶養費300萬元，共計900萬元，總計僅給付150萬元，尚欠750萬元未付，大S聲請對汪執行750萬元債權有據。

債務人異議之訴，法院歷經多次開庭，皆採不公開審理，雙方也沒有在法庭現身。案經上訴後，高院民事庭2023年9月6日於第一協商調解室調解，汪小菲委由律師呂月瑛等人、大S由律師謝淮軒出庭。

2024年2月1日，高院原定續行準備程序，但因雙方盼「另案」能有調解結果，庭期取消。當時高院表示，訴訟審理過程中，雙方陸續有陳報另案家事的調解的進度，法官依職權命雙方提出相關訴訟資料。汪小菲去年1月中，向法官陳報另案家事庭將於同年2月底進行調解，並說明雙方均有意願親自參與，請求本案法官是否可待另案調解結果後，再一併進行本案審理。

經書記官與雙方律師陸續溝通後，高院法官決定待當事人補齊本件訴訟資料，再審理本案，以兼顧雙方調解意願和本案訴訟權；不過去年4月23日、6月3日、9月30日訴訟程序仍進行。

高院原定今年2月27日再開準備程序庭，詎料徐熙媛過世。