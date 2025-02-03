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影／假婚五億生發監 夏男拖36分鐘才報到理由曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，夏今比執行傳票的報到時間，遲了36分鐘才到地檢署，還在第二警分局的偵防車與刑警戒護下報到，據了解，夏遲報到的理由是「整理行李」。

據了解，因此案屬於社會敏感案件，上月23日此案宣判時，台中地檢署在第一時間已委由第二警分局到夏男戶籍地送達傳票，預定今天上午執行，也啟動相關防逃機制，不過夏男到表定報到時間，一直遲未現身，也讓在場守候的媒體議論，「是否逃了」。

不過第二警分局已派員在夏男戶籍地掌握行蹤，一到表定執行時間時，即聯絡夏男，夏男以整理行李為由回覆，最後在警方偵防車戒護下，夏男才抵達台中地檢署報到，不過已逾約36分鐘。

夏男現身時，頭戴陽明山的帽子，臉戴口罩，但已沒有穿著過去出庭時的POLO衫上衣，被媒體問到「要入監服刑了，有什麼話想說」，夏不發一語，僅對鏡頭比出大拇指與V的手勢，隨即進入台中地檢署報到發監。

台中地檢署表示，案件宣判當日，因全案屬社會敏感案件，接獲台中高分院通知後，已即時分案辦理執行作業，當日已啟動防逃機制，禁止受執行人出國、出海，另外也將執行傳票，委由受執行人的戶籍地警方送達，如有逃匿情事，將依法拘提、通緝。

台中地檢署指出，夏男逾報到時間的原因，仍需後續瞭解，不過全程都與當地警方配合，掌握夏男行蹤，以利後續發監執行作業。

台中市夏姓男子涉假婚五億生，遭判刑1年6月確定，今發監執行時，遲到36分鐘，他報到時在鏡頭前比出兩個手勢。記者陳宏睿／攝影
台中市夏姓男子涉假婚五億生，遭判刑1年6月確定，今發監執行時，遲到36分鐘，他報到時在鏡頭前比出兩個手勢。記者陳宏睿／攝影
台中市夏姓男子涉假婚五億生，遭判刑1年6月確定，今發監執行時，遲到36分鐘，他報到時在鏡頭前比出兩個手勢。記者陳宏睿／攝影
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