假婚五億生今執行 入監第一天菜色曝光

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，中檢排定今早發監執行，夏男遲到36分鐘後報到，他在台中監獄的第一餐，依照台中監獄公布的菜色，有分葷素可供挑選。

依照台中監獄公布的收容人伙食參考菜單，今日台中監獄的收容人的早餐不分葷素是麥茶、饅頭、水煮蛋。

午餐則有分葷素，葷食菜單是菜脯雞、韭菜炒甜不辣、當季時蔬、黑糖奶茶；素食是素雞排、蘿蔔炒菜脯、當季時蔬、黑糖奶茶，晚餐也分葷素，葷食菜單是白菜燉豬肉、麥克雞塊、當季時蔬、蘿蔔排骨湯，素食則是白菜素排骨、煙燻豆腸、當季時蔬，另外每周一、三、五有水果。

台中市賴姓高中生（18歲，已歿）在2023年5月4日，與夏姓地政士之子（28歲）登記結婚，登記後不久，賴即在夏居住的大樓墜樓身亡，賴母開記者會，指控夏謀財害命，檢方同年6月偵結，認夏殺人不起訴，但偽造文書假結婚起訴，一審在去年6月宣判，判夏1年6月，二審在今年1月23日維持原判，全案確定。

賴母律師另針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，2023年8月將卷證發回台中地檢署續查，尚未偵結。