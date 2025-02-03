快訊

不只紅肉增大腸癌罹患風險…葡萄酒竟也是！每天喝「1飲料」可降風險

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

聽新聞
0:00 / 0:00

假婚五億生今執行 入監第一天菜色曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，中檢排定今早發監執行，夏男遲到36分鐘後報到，他在台中監獄的第一餐，依照台中監獄公布的菜色，有分葷素可供挑選。

依照台中監獄公布的收容人伙食參考菜單，今日台中監獄的收容人的早餐不分葷素是麥茶、饅頭、水煮蛋。

午餐則有分葷素，葷食菜單是菜脯雞、韭菜炒甜不辣、當季時蔬、黑糖奶茶；素食是素雞排、蘿蔔炒菜脯、當季時蔬、黑糖奶茶，晚餐也分葷素，葷食菜單是白菜燉豬肉、麥克雞塊、當季時蔬、蘿蔔排骨湯，素食則是白菜素排骨、煙燻豆腸、當季時蔬，另外每周一、三、五有水果。

台中市賴姓高中生（18歲，已歿）在2023年5月4日，與夏姓地政士之子（28歲）登記結婚，登記後不久，賴即在夏居住的大樓墜樓身亡，賴母開記者會，指控夏謀財害命，檢方同年6月偵結，認夏殺人不起訴，但偽造文書假結婚起訴，一審在去年6月宣判，判夏1年6月，二審在今年1月23日維持原判，全案確定。

賴母律師另針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，2023年8月將卷證發回台中地檢署續查，尚未偵結。

賴母律師許哲維說，五億生相關的案件，除了夏男假結婚判刑確定的案件之外，另外還有4案仍在偵審程序當中，包括夏男涉犯殺人罪、夏姓父子涉侵占，以及賴母國籍不明，還有民事的賴生婚姻無效之訴。

台中市夏姓男子涉與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審上月底判刑確定，今發監執行，台中監獄今日菜單曝光。圖／台中監獄提供
台中市夏姓男子涉與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審上月底判刑確定，今發監執行，台中監獄今日菜單曝光。圖／台中監獄提供

假結婚 殺人 監獄

延伸閱讀

五億高中生假結婚判刑確定 夏男逾報到時間未現身

與五億高中生假結婚判刑確定 夏男定今早報到發監執行

朱學恒提早12天入獄服刑…台北監獄回應 春節菜單曝

啟動防逃！五億案夏男假結婚確定要入獄 農曆年後將發監

相關新聞

打流感疫苗變看「皮膚病」 診所5醫師詐1.2萬元被判刑

高雄三民區某間診所幫病患施打流感疫苗，卻向健保登載不實病況，成功虛報健保給付約1萬2440元，該診所5位醫師涉嫌詐欺被雄...

影／假婚五億生今發監 夏男逾36分鐘終報到比2手勢

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，負責發監執行的台中...

法官罹病領殘障手冊卻喝伏特加酒駕 訴苦停職領3萬多生活困頓

宜蘭地院法官張軒豪下班後飲用伏特加，接著竟開車外出，因左轉提前轉彎遭巡邏警員攔下，他的酒測值達1.05毫克。刑事部分被宜...

與五億高中生假結婚判刑確定 夏男定今早報到發監執行

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，負責發監執行的台中...

迷信釀悲劇…「挖喉驅魔」害死兒 母判3年半

陳姓男子前年行徑異常、不吃不喝，家人以為「卡到陰」，陳父與胞弟涉壓制他讓陳母挖喉嚨「驅魔」，釀窒息死亡；雲林地方法院認為...

大S聲請強制執行750萬元 汪小菲提債務人異議...高院原定227開庭

大S徐熙媛與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚，前夫汪小菲拒依協議支付費用，大S以調解筆錄為據聲請強制執行獲准；汪小菲聲請停止強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。