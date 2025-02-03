快訊

不只紅肉增大腸癌罹患風險…葡萄酒竟也是！每天喝「1飲料」可降風險

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

聽新聞
0:00 / 0:00

打流感疫苗變看「皮膚病」 診所5醫師詐1.2萬元被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄三民區某間診所幫病患施打流感疫苗，卻向健保登載不實病況，成功虛報健保給付約1萬2440元，該診所5位醫師涉嫌詐欺被雄檢起訴，高雄地院審理後，今依詐欺罪判拘役45日至120天，得易科罰金，均獲緩刑。

檢方調查，該間診所的陳姓、潘姓等5名醫師從2019年10月至2021年6月止，幫38名患者施打流感疫苗時，另外在健保資料登載「皮膚炎」、「外耳膿瘍」、「發燒」、「貧血」等病徵，再開立藥物處方讓患者取藥，成功虛報健保點數。

健保署查核時，發現多筆病患資料異常，到診所稽核後，發現許多患者只是前往診所抽血、打疫苗，並無健保資料顯示的病徵，該診所醫師卻仍填報不實資料，認定診所構成詐欺，將涉案5名醫師函送地檢署偵辦。

雄檢偵辦時，傳喚5名涉案醫師到案，他們自知難以辯白，均坦承犯行並繳回部分申報的健保點數，檢方偵結後依詐欺罪嫌起訴5名醫師。

高雄地院審理時，法官計算陳姓醫師等5人共虛報1萬2016點健保點數，換算虛報金額約1萬2440元，最後健保署以抵扣方式全數追回上開健保給付金額。

法官考量涉案陳姓醫師等人均認罪，無前科，依詐欺取財罪判拘役45天至120天，得易科罰金，均獲2年緩刑，並向公庫支付1萬元至6萬元不等。可上訴。

高雄某診所5名醫師涉嫌詐領健保點數被判刑。本報資料照片
高雄某診所5名醫師涉嫌詐領健保點數被判刑。本報資料照片

健保署 流感疫苗 醫師

延伸閱讀

彰化春節醫院開診時間表這裡查 公費流感疫苗即將用罄、可速接種

領大陸身分證開鍘！跆拳道選手李東憲等3人註銷台灣身分 不得享健保

陳昭姿條款 健保署年後預告修法禁民代擔任專家委員

流感就醫數達十年同期最多 30多歲男染流感住院3周過世

相關新聞

打流感疫苗變看「皮膚病」 診所5醫師詐1.2萬元被判刑

高雄三民區某間診所幫病患施打流感疫苗，卻向健保登載不實病況，成功虛報健保給付約1萬2440元，該診所5位醫師涉嫌詐欺被雄...

影／假婚五億生今發監 夏男逾36分鐘終報到比2手勢

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，負責發監執行的台中...

法官罹病領殘障手冊卻喝伏特加酒駕 訴苦停職領3萬多生活困頓

宜蘭地院法官張軒豪下班後飲用伏特加，接著竟開車外出，因左轉提前轉彎遭巡邏警員攔下，他的酒測值達1.05毫克。刑事部分被宜...

與五億高中生假結婚判刑確定 夏男定今早報到發監執行

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，負責發監執行的台中...

迷信釀悲劇…「挖喉驅魔」害死兒 母判3年半

陳姓男子前年行徑異常、不吃不喝，家人以為「卡到陰」，陳父與胞弟涉壓制他讓陳母挖喉嚨「驅魔」，釀窒息死亡；雲林地方法院認為...

大S聲請強制執行750萬元 汪小菲提債務人異議...高院原定227開庭

大S徐熙媛與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚，前夫汪小菲拒依協議支付費用，大S以調解筆錄為據聲請強制執行獲准；汪小菲聲請停止強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。