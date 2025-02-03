打流感疫苗變看「皮膚病」 診所5醫師詐1.2萬元被判刑

高雄三民區某間診所幫病患施打流感疫苗，卻向健保登載不實病況，成功虛報健保給付約1萬2440元，該診所5位醫師涉嫌詐欺被雄檢起訴，高雄地院審理後，今依詐欺罪判拘役45日至120天，得易科罰金，均獲緩刑。

檢方調查，該間診所的陳姓、潘姓等5名醫師從2019年10月至2021年6月止，幫38名患者施打流感疫苗時，另外在健保資料登載「皮膚炎」、「外耳膿瘍」、「發燒」、「貧血」等病徵，再開立藥物處方讓患者取藥，成功虛報健保點數。

健保署查核時，發現多筆病患資料異常，到診所稽核後，發現許多患者只是前往診所抽血、打疫苗，並無健保資料顯示的病徵，該診所醫師卻仍填報不實資料，認定診所構成詐欺，將涉案5名醫師函送地檢署偵辦。

雄檢偵辦時，傳喚5名涉案醫師到案，他們自知難以辯白，均坦承犯行並繳回部分申報的健保點數，檢方偵結後依詐欺罪嫌起訴5名醫師。

高雄地院審理時，法官計算陳姓醫師等5人共虛報1萬2016點健保點數，換算虛報金額約1萬2440元，最後健保署以抵扣方式全數追回上開健保給付金額。