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影／假婚五億生今發監 夏男逾36分鐘終報到比2手勢
台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，負責發監執行的台中地檢署因案件矚目、敏感，宣判當日已分案，啟動防逃機制，委由夏戶籍地警方，送達執行傳票，預定今日上午發監執行，但夏逾報到時間36分鐘，才在警方偵防車戒護下抵達。
夏男現身時，頭戴陽明山的帽子，臉戴口罩，但已沒有穿著過去出庭時的POLO衫上衣，被媒體問到「要入監服刑了，有什麼話想說」，夏不發一語，僅對鏡頭比出大拇指與V的手勢，隨即進入台中地檢署報到發監。
台中地檢署表示，案件宣判當日，因全案屬社會敏感案件，接獲台中高分院通知後，已即時分案辦理執行作業，當日已啟動防逃機制，禁止受執行人出國、出海，另外也將執行傳票，委由受執行人的戶籍地警方送達，如有逃匿情事，將依法拘提、通緝。
台中地檢署指出，夏男逾報到時間的原因，仍需後續瞭解，不過全程都有掌握夏男行蹤，以利後續發監執行作業。
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