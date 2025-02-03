不滿YT播「木棉道、阿美阿美」 王夢麟怒告滾石公司最終結果曝光！

知名民歌歌手王夢麟不滿自己演唱的「木棉道」、「阿美！阿美！」等9首歌曲影片，被滾石國際音樂公司放上YouTube，指控滾石侵害他的重製權、公開傳輸權，提告請求賠償200萬元，最高法院認為王夢麟沒有歌曲著作財產權，而判決王敗訴確定。

王夢麟提告主張，他在1978、1979年間創作完成「雨中即景」、「母親！我愛您！」2首歌曲，當時因著作權法規定須登記才能取得著作權，他沒有登記而未擁有無著作權，著作權法修正以創作完成時取得著作權，他才取得2首歌曲的著作權，之後未曾移轉給他人，滾石公司卻對外宣稱已取得2首歌的著作財產權。

王夢麟指出，他也是「雨中即景」、「母親！我愛您！」、「廟會」、「木棉道」、「阿美！阿美！」等9首歌曲的表演演唱人，依法享有重製及公開傳輸9首歌的著作權，但滾石公司未經他同意或授權，即於2015年5、6月起在YouTube上陸續上傳他的音樂影片，供公眾自由點閱聆聽，已侵害他的重製權、公開傳輸權，請求滾石公司、段姓負責人連帶賠償200萬元。

滾石公司反駁，王夢麟已將「雨中即景」、「母親！我愛您！」2首歌的著作權轉移給新力公司，之後再轉讓給滾石，且王夢麟先前接受訪談也自承將著作權全部轉讓，2018年間也在滾石的YouTube頻道留言表達感謝之意，多年來未有爭議。

滾石指出，王夢麟已接受唱片公司聘請演唱歌曲，也知悉、同意將表演內容交由公司錄製發行專輯，雙方沒有另外約定權利歸屬，王則沒有9首歌曲的著作財產權，認為王請求賠償毫無根據。

智慧財產及商業法院認為，根據轉讓證明書，王夢麟已將「雨中即景」等2首歌轉讓給其他公司，王夢麟已經不是2首歌的著作財產權人；另外「木棉道」、「阿美！阿美！」等9首歌曲是1979年至1980年間完成的錄音著作，由唱片公司出資聘請王夢麟演唱完成，且未另有約定著作權歸屬，依當年著作權法規定，著作權屬於唱片公司所有。