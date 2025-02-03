法官罹病領殘障手冊卻喝伏特加酒駕 訴苦停職領3萬多生活困頓

宜蘭地院法官張軒豪下班後飲用伏特加，接著竟開車外出，因左轉提前轉彎遭巡邏警員攔下，他的酒測值達1.05毫克。刑事部分被宜院依不能安全駕駛罪判4月得易科罰金之刑。法官評鑑委員會將張報由司法院移送職務法庭，職務法庭日前開庭，受命法官整理張過去的刑案、就醫資訊與考績，張疑惑問「要調查適不適合擔任法官？」

張軒豪是司法官班第37期結業，1999年到宜蘭地院任職，擔任民事庭法官，兼辦宜蘭簡易庭。張2017年1月9日晚間6點多因開車遭違規闖紅燈的林姓騎士追撞，林和後座的乘客人車倒地，但張卻駕車離開，後來才又開車返回現場並坦承為車禍肇事人。台灣高等法院2018年依肇事致人傷害逃逸罪判張4月徒刑，緩刑2年確定。

這回入罪，是因張去年8月19日晚間8點44分駕車行經宜蘭市環市南路與縣政二街交岔口，打算左轉，但還沒開到岔路中心，就搶快轉彎占用對向車道，遭宜蘭縣警宜蘭分局進士派出所巡邏警員攔下。

因車內出濃濃酒味，張軒豪的酒測值遠遠超過0.25毫克標準。張稱喝了約150毫升、酒精濃度40%的伏特加，不過未說出是在何時、何地飲酒。宜蘭地檢署指張身為法官，知法犯法，危及自身安全，也可能對他人及其家庭造成無法挽回的傷害，依刑法第185-3條起訴。

張軒豪辯稱，部分媒體一併將他2017年間肇事逃逸事件連帶報導，指他品操不良、漠視法紀，但是該肇事逃逸事件經台灣高等法院判決確定，且早已緩刑期滿，如仍列入考量，有重複評價之疑，有失公允。他說，自己獨飲，未涉入不當場所、會見不當人士，酒測值雖高，但「意識清楚」，沒有泥醉、醉醺醺、步行或站立不穩，並指警察「誤認」他違規「跨越雙黃線行駛」。一審判張4月徒刑，得易科罰金，案件上訴高院中。

法評會認為張軒豪行為不檢，有損司法形象，違反法官倫理規範第5條，情節重大，應付懲戒。但法評會稱張的酒測值雖然很高，宜蘭地院「緩頰」說張平時工作未有因飲酒延宕、遲誤，加上他坦承違失、深感愧疚與自責，僅建議罰款4月月俸，「薄懲」建議引發非議。

職務法庭第一審上月20日開庭，受命法官指出，從卷證資料顯示，張是因接獲同事通知國民運動中心有適合他的活動，因此相約見面，張從「新福宮」停車場開車外出而遇攔檢；張要求在筆錄上記載「下午下班後」字眼。

張因身體有疾，曾兩度就醫手術，領有殘障手冊，有年接受治療時還常常請假，但他卻仍飲用烈酒伏特加；本次酒駕後，司法院2024年9月26日將他停職，停職期間領3萬多「半俸」，張稱「生活困頓」。

職務法庭整理出2爭點，首先是張軒豪是否違反法官法、法官倫理規範而有懲戒事由？其二是懲戒處分處分哪一種才符合比例原則？受命法官表示，張軒豪過去2次就醫手術，但應不只就醫2次，參審員也必然疑惑會不會影響工作，調出近5年的辦案成績、職務表現，也是供參審員檢視張是否繼續適任法官。本件候核辦。

法界指出，台北地檢署檢察官陳立儒因與騎機車撞他的女大學生談及「做愛賠償」，職務法庭第一審原判罰俸3個月，但上月16日第二審重判免除檢察官職務，轉任新北地方檢察署檢察事務官，懲戒法院未來是否採高標準看待公務員言行，備受矚目。

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