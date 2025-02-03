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越南李多慧經營地下醫美 幫同鄉隆鼻割雙眼皮海撈錢

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

1名神似拉拉隊女神李多慧的越南籍移工小惠，在台從事無照醫美事業，專為同鄉越南女子進行各式侵入性醫美手術。移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊經長期蒐證及埋伏後前往搜索，查扣近300件醫療相關證物，依違反醫師法等規定移送法辦。

小惠面容姣好，長相神似李多慧，來台工作8年間自學相關醫美技能，取得越南、韓國、美國及台灣等多國美容課程結訓證書後，在台自創醫美品牌，租一間套房當診所，以市價半價的優惠價格招攬顧客，並於社群網路上刊登廣告。

小惠以美容修課及結訓證書魚目混珠充當專業醫師執照，同時大打廣告，以施作醫美過程的貼文，強調手術前後成功對照圖等，吸引許多越南同鄉慕名前來，進行注射皮下填充劑、穿線隆鼻、割（縫）雙眼皮、施打肉毒桿菌、麻醉等10多項侵入性醫療行為。

屏東縣專勤隊獲報後，經長期蒐證及跟監埋伏，與縣府衛生局前往搜索，發現其處所牆上掛著琳瑯滿目的醫美證照及獎盃，本人也穿著醫師白袍取得顧客信任。現場查扣近300件醫療相關證物，市價達數十萬元，將其依違反醫師法等規定移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣專勤隊表示，該女賺取不法暴利，但終究難逃法律制裁，得不償失。隊長姜亮羽呼籲，民眾應慎選合格醫療院所及專業醫師，切勿接受無照密醫進行醫療行為，降低醫療風險。

屏東專勤隊長期蒐證及跟監、埋伏，確認小惠在屏東租用套房經營地下醫美診所。圖／屏東專勤隊提供
屏東專勤隊長期蒐證及跟監、埋伏，確認小惠在屏東租用套房經營地下醫美診所。圖／屏東專勤隊提供
現場查扣近300件醫療相關證物，市價達數十萬元。圖／屏東專勤隊提供
現場查扣近300件醫療相關證物，市價達數十萬元。圖／屏東專勤隊提供
面容姣好、神似李多慧的越南籍移工小惠，在台自創醫美品牌，於社群網路上刊登廣告招攬生意。圖／屏東專勤隊提供
面容姣好、神似李多慧的越南籍移工小惠，在台自創醫美品牌，於社群網路上刊登廣告招攬生意。圖／屏東專勤隊提供

屏東縣 醫師 醫美

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