吳靜怡控警跟蹤今再批執法戒嚴.. 蔣萬安曝維安一貫立場
政治評論員吳靜怡日前參加罷藍委民團日前在松山慈惠堂的連署行動，指控遭警方跟蹤讓她心生恐懼，市長蔣萬安昨強調警方是基於維安依法依規；吳靜怡今再度在臉書貼出認為被跟蹤的路徑與時間，質疑蔣萬安說謊遮掩執行戒嚴行為。
今天開工日，蔣萬安一早透過廣播與市府同仁團拜。蔣萬安今受訪表示，他昨天已經說過，警察必須維持任何集會活動安全、避免衝突，我也堅持、維持一貫立場，非常清楚，支持警方依法依規，而且在應有的範圍內執法。
由於當日執行勤務的信義分局，分局長已經自請處分，媒體今天也問蔣萬安是否會同意分局長自請處分？蔣萬安表示，警察局會做一個檢視，最後做一個決定。
政治評論員吳靜怡日前參加罷免藍委活動後，在臉書發文指遭員警跟蹤，要求台北市長蔣萬安，立委徐巧芯說明；信義分局第一時間表示，為避免衝突派員跟隨，逾越比例原則，分局長李憲蒼下達指令欠明確已自請處分。蔣萬安昨天受訪說，警方責任就是確保安全，支持警方依法依規。
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