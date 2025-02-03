宴會館主任手機放女廁竊錄 被逮稱有「窺視症」求減刑

柯姓宴會館主任將手機以雙面膠黏貼藏匿於洗衣籃，開啟錄影模式藏匿於女廁洗衣籃，竊錄到8名女員工如廁、更衣不雅畫面，還包括1名未滿18歲的少女工讀生；他被逮後辯稱有「窺視症」，請求減刑。台南地院認定，「窺視症」不影響辨識行為違法能力，考量他均達成和解賠償，依違反兒少性剝削防制條例判刑1年6月，宣告緩刑4年。

判決指出，柯姓男子是台南市永康區一間宴會館的主任，旗下有多名女性員工，2023年3月底，他竟將手機以雙面膠黏貼藏匿於洗衣籃內，開啟錄影模式後，悄悄放進女廁，以此方式攝錄女員工如廁、更衣時影像；共有8名女員工被拍到不雅畫面，其中包括1名未滿18歲的少女工讀生。

同年4月初，另一名未滿18歲的女工讀生進女廁準備換衣服時，發現洗衣籃有異狀，以衣服擋住鏡頭，而未被拍到影像，並將手機取出；經詢問其他同事，確認是柯姓主任的手機，一起前往找柯質問，柯當場承認偷拍，眾人報警提告。

台南市警永康分局獲報，前往柯的住處搜索，起出柯的手機內影片截圖18張及竊錄影像光碟1張，另有未滿18歲少女竊錄下體影像截圖等；法院審理時，柯承認犯行，表示沒有特定哪天要去竊錄，也沒有特定幾點要去，如果當下想錄，就會拿去放，當天想到的時候就拿回來，都是同天去錄，同天拿回來。

不過，柯辯稱自己有「窺視症」，請求依刑法第19條第2項規定減輕其刑，法院囑託衛生福利部嘉南療養院實施精神鑑定，鑑定結果為「窺視症患者可能需要刺激感，但再追求性興奮的愉悅感之後，可能會因為害怕被發現，而有焦慮情緒，或被發現後，產生自責而有罪惡感等。」

鑑定指出，惟柯姓男子雖有情緒上的起伏，然為知道其行為違法，且偷拍需要技巧，如將拍攝工具藏好、找適當的地點、趁適合的時間去拿回來以避免被發現等，需要高階的認知功能運作，才能完成，並非不可控制衝動下的行為。

法院認定，依據鑑定報告，柯姓男子辨識其行為違法之能力，與依其辨識而行為之能力皆屬正常，柯所為並無刑法第19條第2項所定事由存在，自無從據以減輕其刑。

法院審酌，柯姓男子是宴會館主任，明知其員工成員包括少女，竟在員工廁所洗衣籃黏貼智慧型手機，開啟錄影功能，隨機拍攝該店員工進入廁所內更衣、如廁影像，所為甚有可責；考量其與被害人均分別調解成立、達成和解，及均賠償完畢，堪認尚知反省錯誤，並能彌補被害人損失。