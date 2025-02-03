與五億高中生假結婚判刑確定 夏男定今早報到發監執行

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在上月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，負責發監執行的台中地檢署因案件矚目、敏感，宣判當日已分案，啟動防逃機制，委由夏戶籍地警方，送達執行傳票，預定今天上午發監執行。

台中地檢署表示，案件宣判當日，因全案屬社會敏感案件，接獲台中高分院通知後，已即時分案辦理執行作業，當日已啟動防逃機制，禁止受執行人出國、出海，另外也將執行傳票，委由受執行人的戶籍地警方送達，如有逃匿情事，將依法拘提、通緝。

賴母律師許哲維說，五億生相關的案件，除了夏男假結婚判刑確定的案件之外，另外還有4案仍在偵審程序當中，包括夏男涉犯殺人罪、夏姓父子涉侵占，以及賴母國籍不明，還有民事的賴生婚姻無效之訴。

台中市賴姓高中生（18歲）在2023年5月4日，與夏姓地政士之子（28歲）登記結婚，登記後不久，賴即在夏居住的大樓墜樓身亡，賴母開記者會，指控夏謀財害命，檢方同年6月偵結，認夏殺人不起訴，但偽造文書假結婚起訴，一審在去年6月宣判，判夏1年6月，二審在今年1月23日維持原判，全案確定。