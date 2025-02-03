1歲童剛學會走路 開門走上馬路遭撞死...照顧者有責任

1歲潘姓男童才剛學會走路，他自行打開1樓家中未上鎖的紗窗門，走到馬路上，郭姓男子駕駛小貨車閃避不及，當場撞擊並輾壓，導致潘傷重不治；台南地院審理後，因雙方已達成調解，本案父親亦有疏縱、未善盡照護之責，將郭依過失致死罪判刑5月，併予宣告緩刑2年。

郭姓男子在2023年10月27日中午駕駛自小客貨車，行經台南市安南區郡安路5段時，當時晴天、視線良好、路面無障礙物，他開車直行，但未注意到前方出現1歲潘姓男童，當場撞擊並輾壓過男童，導致男童傷重不治死亡。

檢察官依據台南市車輛行車事故鑑定會鑑定意見，認定郭姓男子未注意車前狀況，為肇事原因；不過，當時男童是由父親照顧，潘姓父親未善盡照護之責，讓男童自行開啟未上鎖的1樓紗窗門，走出門外，同為肇事原因。

檢方將郭姓司機依過失致死罪提起公訴，另依據道路交通安全規則第139條「父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越車道，或於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，阻礙交通。」潘父疏縱未滿14歲之人，擅自穿越車道，同為肇事原因，處分緩起訴。

法院審酌，潘姓司機肇事後，主動打電話報警自首承認肇事，犯後承認犯行，考量被害人父親亦有未善盡照護之責，且郭已與被害人父母達成調解，認為所宣告之刑以暫不執行為適當，依過失致死罪判刑5月，併予宣告緩刑2年。

資深檢察官指出，未成年人本身是危險源，也是保護源，只要發生未成年人傷亡，實際照顧者就必須被檢視；本案照顧者如果能把門鎖起來，而不是讓孩子跑到屋外，憾事就不會發生。