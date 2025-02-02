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台中「素人媽媽」陳美妃母子毆警 怒嗆「不跟垃圾講話」判賠6萬
曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、立委的陳美妃，因經歷提及「作文比賽第一名」太過奇葩引起民眾討論，陳美妃母子在去年5月底時，與社區警衛衝突，涉持雨傘打傷對方，因過程中與警員爆發口角、衝突，甚至打傷警員，造成警員左臉紅腫挫傷，一審判陳美妃母子得各賠3萬元，可上訴。
判決指出，陳美妃在去年5月31日與社區管理員、社區住戶爭執，轄區派出所警員到場處理，因陳質疑警員袒護保全，陳先對警員辱罵你可以滾了」等語，並於走出管理室之際，復折返管理室，當場對原告以「我們不跟這個什麼垃圾講話」、「這一種叫做什麼？這一種叫做為民服務的垃圾」等語。
警員聞言後，認為已構成妨害公務現行犯，欲予以逮捕，陳美妃母子以徒手推擠方式，揮打到警員頭部，造成警員左臉挫傷併紅腫，警員分別向陳美妃母子各求償3萬元，刑事部分，陳美妃母子遭判拘役59天，可易科。
台中地院審理時，陳美妃母子主張，她是因不甘警員處理不公，才會反譏警員，另外兒子是看到警員壓制她，為了保護媽媽才有不得已的推擠行為，屬於正當防衛範疇。
一審審酌，陳美妃母子損及警員名譽、傷害警員身體，考量到雙方資力與加害程度後，判二人得各賠警員3萬元，仍可上訴。
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