3C專賣店遭竊手機、筆電等損失20萬 員工倉庫偷出上網銷贓
台北市一間3C產品專賣店員工黃姓男子，竊取手機、筆記型電腦等價值共20萬元商品上網販售，事後離職，警方從賣出的手機輾轉查獲他，起獲尚未銷贓商品發還，將他依竊盜罪函送。
警方調查，24歲黃姓男子任職北市羅斯福路4段某3C產品專賣店，去年12月中旬陸續從倉庫竊取
iPhone 16手機3支、MacBook筆記型電腦1台、AirPods耳機1副、Apple Watch S10運動型錶環1支及Apple Pencil觸控筆1支，透過臉書販售，上月初離職。
店家盤點發現失竊，去年12月26日報案。警方發現其中1支手機有使用紀錄，追查使用者向黃購買，上月23日赴黃北市南港區住處搜索，帶回大安警分局羅斯福路派出所調查，他坦承行竊，稱缺錢花用。
警方從黃住處起獲尚未銷贓的筆電、觸控筆發還店家，清查其餘竊取商品已賣出，獲利12萬元，詢後函送。
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