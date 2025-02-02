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女軍人不堪感情工作壓力 誣指被人性侵傷害遭汰除

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名女軍人自殘受傷卻報警謊稱遭人傷害、恐嚇，一審判她拘役30天。示意圖。圖／Ingimage
台中市一名女軍人自殘受傷卻報警謊稱遭人傷害、恐嚇，一審判她拘役30天。示意圖。圖／Ingimage

台中市黃姓女子曾是職業軍人，因工作、感情壓力自殘，被朋友發現傷口後，誣指遭身分不明的歹徒傷害，甚至還遭同一人性侵、拍攝性影像，黃女在去年9月間報案後，警方發現黃女說詞不實，依誣告罪送辦，黃女已遭軍方汰除，一審判黃拘役30天，可易科。

判決指出，黃姓女子（20歲）去年擔任職業軍人期間，因不堪工作、感情壓力，使用美工刀自殘，黃女被友人發現傷口後，沒有說出實情，反而謊稱是遭身分不詳的歹徒傷害，編造她是在去年9月間在一處停車場被歹徒持刀抵住腹部，因此受傷，對方還說「下次再這樣試試看」。

黃女另外編造與該名歹徒的對話紀錄，還向警方佯稱，她在2021年7、8月間，也曾被該名歹徒，在不詳地點被強行拖上車，違反其意願性侵，甚至被對方拍下性影像，對方威脅她繼續往來、聊天等不實內容，對不詳之人提出傷害、恐嚇告訴。

警方獲報後展開調查，發現黃女在案發前是獨自到超商購買美工刀，也是獨自一人到停車場，都有相關監視器可稽查，黃女事後向警方坦承，報案內容都是虛構，警方依未指定犯人誣告罪送辦。

台中地院審酌，黃女已在警詢、偵查時自白犯行，也無人因黃女的誣告犯行，遭檢方起訴，適用刑法172條減刑規定，依誣告罪，判黃女拘役30天，可易科3萬元，可上訴。

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