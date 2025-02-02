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管委會電梯貼公告「違建由購買者承接」 仲介撕毀挨告

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓房屋仲介受託賣屋，發現管委會在電梯張貼「前屋主所有違建均由購買者承接」公告影響賣屋，動手撕毀並丟棄。基隆地院法官審理後，依毀棄文書罪處林男罰金3千元。聯合報系資料照片
林姓房屋仲介受託賣屋，發現管委會在電梯張貼「前屋主所有違建均由購買者承接」公告影響賣屋，動手撕毀並丟棄。基隆地院法官審理後，依毀棄文書罪處林男罰金3千元。聯合報系資料照片

林姓房屋仲介接受一處社區頂樓的屋主委託賣屋，發現管委會在電梯張貼「前屋主所有違建均由購買者承接」的公告，認為會影響他賣屋，動手撕毀公告並丟棄挨告。法官審理後，依毀棄文書罪處林男罰金3千元，全案可上訴。

林男接受基隆市暖暖區一處社區住戶，委託銷售房屋後。林發現受託房屋的管理委員會李姓主委具名，在電梯內張貼2張公告，內容為「屋頂有坍塌之虞，購買人請注意；前屋主所有違建均由購買者承接」，會影響他處理客戶委託銷售的房屋，去年7月25日下午在電梯，用手撕下這2張公告。

李姓主委認為林男的行為，足以損害她及社區其他區分所有權人權益，報警處理。警方通知林男到案說明，林承認動手撕掉公告，被警方依毀損文書罪嫌函送法辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，林男坦承犯行，並與林姓社區主委證述相符，且有電梯監視器影像擷圖、現場照片及公告影本2張佐證，認定林男犯行，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後指出，林男在檢方偵查時坦承撕毀公告，並將公告丟棄，符合「毀滅或拋棄而根本使文書不存在」要件，犯毀棄他人文書罪。

法官審酌林男正值青壯年，有相當工作歷練及社會經驗，應知不能恣意毀棄他人文書，卻擅自撕毀丟棄社區管委會的公告，應予責難。林男坦承行，並與告訴人達成調解，但事後未履行，李姓不願撤回告訴，兼衡林男犯罪動機目的、所生損害、智識程度及家庭生活經濟狀況等情狀，依毀棄文書罪處罰金3千元，如易服勞役，以1千元折算1日。

基隆 房屋 電梯

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