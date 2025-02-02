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雲林男子被家人聯手「挖喉驅魔」致死 父母弟3人判刑出爐

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣陳姓男子被父母親和弟弟在神明廳前挖喉驅魔致死，其父母弟弟被判3年6月不等徒刑。圖／警方提供
雲林縣陳姓男子被父母親和弟弟在神明廳前挖喉驅魔致死，其父母弟弟被判3年6月不等徒刑。圖／警方提供

雲林虎尾鎮前年底發生的「挖喉驅魔」命案，29歲陳姓男子被父母和弟弟聯手挖喉嚨試圖幫他「驅魔」，導致陳男窒息死亡，這起疑因怪力亂神的家庭悲劇，雲林地方法院依傷害致死罪判決陳母3年6月、陳父2年緩刑5年、陳弟2年緩刑5年。

法院指出，家住雲林縣虎尾鎮的陳姓男子，在冷凍工廠上班，父親是送貨司機，弟弟也在養豬場上班，母親家管，家庭生活很單純，但陳男的行為忽然異常，家人帶他就醫也未見好轉，後來四處求神問佛，被認為是「卡到陰」。

判決書指出，陳男母親認為兒子體內卡有「壞東西」或被魔鬼附身，未持續積極尋求現代的正規醫療，卻以民俗療法處理，一直未能改善，進一步以暴力方式驅魔，用手伸入被害人的口腔，用力想趕走附身，不幸導致兒子的咽喉多處出血淤青而窒息死亡。

2023年12月1日凌晨，陳男又病發行為怪異，且多日不吃不喝，陳的父母和弟弟將他帶到家裡的神明廳自行進行驅魔儀式，父親和弟弟合力壓制陳男的手腳，使他無法掙扎，再由母親用手伸入其喉嚨用力挖出「抓鬼」，他們相信只要掏光陳男的口水，就可以讓陳男恢復正常，沒想到陳男當場休克窒息，家人發現不對起緊送醫，卻已釀成悲劇。

法官審酌陳的父母及弟弟3人，教育水準不高，誤信陳男怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，欲找回陳男靈魂，導致陳男呼吸道受傷窒息死亡，且3人犯後坦承犯行並深感懊悔。

雲林地院日前依傷害致死罪，處陳母有期徒刑3年6月；陳父有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付20萬元，提供240小時義務勞務；陳弟處有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，提供240小時義務勞務。

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卡到陰 死亡 父母 雲林

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