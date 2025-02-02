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土城酒駕男等紅燈等到睡著 巡邏警綠燈當場抓包

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城區一名黃姓男子，日前涉嫌酒駕停等紅燈時睡著，被路過的巡邏警方發現法辦。記者蔣永佑／翻攝
新北市土城區一名黃姓男子，日前涉嫌酒駕停等紅燈時睡著，被路過的巡邏警方發現法辦。記者蔣永佑／翻攝

新北市土城區一名黃姓男子，日前酒後開車上路，卻在停等城林路一處紅燈時，因酒精發作犯睏直接睡著，直到綠燈時，被正執行巡邏勤務路過的土城警分局土城派出所員警察覺有異上前攔查，經測黃男酒測值為0.40MG/L，被依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

土城警分局指出，當時派出所官警恰好巡邏行經城林路及亞洲路口，與黃男同時在該處等紅燈，後來燈號轉綠，卻發現原本在最外側車道打算右轉的黃男銀色自小客車卻仍停在路中間一動不動，於是上前攔查。

員警發現，現年21歲的黃男疑似因不勝酒力，直接在駕駛座上睡著，且一打開車門便聞到濃濃酒味，經酒測其酒測值高達0.40MG/L，於是立刻將黃男帶回，詢後依公共危險罪嫌移請新北地方檢察署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

土城 酒測 酒駕

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