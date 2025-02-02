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攤商疑搶吉伊卡哇商機大打出手 高流：設攤要事前申請

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高流園區昨天發生一起肢體衝突，多名男子疑因搶生意大打出手，過程全被圍觀遊客記錄下來。圖／翻攝社會事新聞影音
高流園區昨天發生一起肢體衝突，多名男子疑因搶生意大打出手，過程全被圍觀遊客記錄下來。圖／翻攝社會事新聞影音

高雄冬日遊樂園過年期間人潮爆滿，天天都吸引許多遊客朝聖，不過也衍生盜版商品滿天飛及攤商搶商機爭議，昨日有氣球攤商疑因搶客問題互毆，場面火爆。高雄流行音樂中心表示，在高流園區設攤必須事前申請，影片中手持氣球民眾為未申請的無照攤販，不知為何起衝突。

「2025高雄冬日遊樂園」在1月25日開幕，高雄港16至18號碼頭及愛河畔高雄流行音樂中心滿滿人潮，遊客爭相與吉伊卡哇、小八貓、兔兔及合影留念。

光榮碼頭昨天傳出肢體衝突，活動現場有氣球攤商四處走動兜售商品，多名男子疑因搶生意大打出手，周遭有遊客勸架，「大喊警察來了，不要打了」。對此，高市苓雅警分局成功派出所表示，昨天未接獲民眾報案，不了解衝突原因。

高流表示，在高流園區設攤都必須經過事前申請，影片中手持氣球民眾為未申請的無照攤販。另因園區內的巡查，為維護同仁安全及執法程序，皆配合警方人力共同作業，昨這起糾紛發生時並未在旁，亦未接獲通報，不知道起因為何。

高流園區昨天發生一起肢體衝突，多名男子疑因搶生意大打出手，過程全被圍觀遊客記錄下來。圖／翻攝社會事新聞影音
高流園區昨天發生一起肢體衝突，多名男子疑因搶生意大打出手，過程全被圍觀遊客記錄下來。圖／翻攝社會事新聞影音

攤商 碼頭 高雄流行音樂中心

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