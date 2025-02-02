聽新聞
0:00 / 0:00
攤商疑搶吉伊卡哇商機大打出手 高流：設攤要事前申請
高雄冬日遊樂園過年期間人潮爆滿，天天都吸引許多遊客朝聖，不過也衍生盜版商品滿天飛及攤商搶商機爭議，昨日有氣球攤商疑因搶客問題互毆，場面火爆。高雄流行音樂中心表示，在高流園區設攤必須事前申請，影片中手持氣球民眾為未申請的無照攤販，不知為何起衝突。
「2025高雄冬日遊樂園」在1月25日開幕，高雄港16至18號碼頭及愛河畔高雄流行音樂中心滿滿人潮，遊客爭相與吉伊卡哇、小八貓、兔兔及合影留念。
光榮碼頭昨天傳出肢體衝突，活動現場有氣球攤商四處走動兜售商品，多名男子疑因搶生意大打出手，周遭有遊客勸架，「大喊警察來了，不要打了」。對此，高市苓雅警分局成功派出所表示，昨天未接獲民眾報案，不了解衝突原因。
高流表示，在高流園區設攤都必須經過事前申請，影片中手持氣球民眾為未申請的無照攤販。另因園區內的巡查，為維護同仁安全及執法程序，皆配合警方人力共同作業，昨這起糾紛發生時並未在旁，亦未接獲通報，不知道起因為何。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言