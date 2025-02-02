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離譜！賣「吉伊卡哇」盜版品搶客打起來 現場遊客看傻眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

日本人氣漫畫主角吉伊卡哇在高雄港灣展示，吸引爆滿人潮，不少攤販搶賣盜版品大撈「過年紅包」，雖代理商在年前提告，警方也巡視稽查，但仍有攤販鑽漏洞，今網路釋出一則攤販因位置太近為搶客大打出手讓現場遊客看傻眼的影片，警方指已逮3男到案。

日本人氣漫畫主角吉伊卡哇與小巴、烏薩奇在高雄港灣展出，官方授權推出高雄限定的周邊商品，有攤販看準年節看展爆滿人潮的商機，在周圍設攤販售未授權的盜版商品。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中只見在吉伊卡哇高雄展示現場賣盜版氣球等商品的攤販疑因彼此位置靠太近，互不相讓，爆發口角和肢體衝突。

3名攤販當場大打出手，還有人用腳踹，手上的氣球商品隨著兩人的肢體衝突擺動，還有氣球當場脫鉤飛離，搶客互毆場面讓現場遊客看傻眼，有遊客出面試圖將打架的攤販勸開。

苓雅警分局警方指出，經檢視影片，警方昨未接獲相關報案。經瞭解，雙方3人因擺攤距離過近起口角糾紛，發生肢體衝突。警方調閱監視器追查，鎖定3名攤販身分。

其中一方44歲和46歲的陳姓兄弟合夥賣商品，警方於今天上午9時30分許查緝到案；另一方35歲的盧姓男於上午11時許查緝到案。

警方指出，陳男兄弟及盧男因肢體衝突行為互有受傷，警詢後，依傷害罪移送高雄地檢署偵辦，另依違反社會秩序維護法第87條第1款加暴行於人者移送裁處。至於3人是否販賣盜版商品，警方指尚須代理商認定。

吉伊卡哇展示現場因攤販賣盜版品，授權代理商三貝多股份有限公司於年前1月25日已向警方報案，警方配合觀光局及高流中心人員在現場巡視稽查，後苓雅和鹽埕警方分別在27日抓到69歲的林男及34歲姚姓男子販賣仿冒商品，經代理商指認後確認無官方授權，同樣依違規擺攤開罰，並依著作權法函送地檢署。

吉伊卡哇高雄展示現場賣盜版氣球等商品的攤販疑因彼此位置靠太近，為搶客互不相讓，大打出手，讓現場遊客看傻眼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
吉伊卡哇高雄展示現場賣盜版氣球等商品的攤販疑因彼此位置靠太近，為搶客互不相讓，大打出手，讓現場遊客看傻眼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

吉伊卡哇高雄展示現場賣盜版氣球等商品的攤販昨傍晚疑因彼此位置靠太近，為搶客互不相讓，爆發口角和肢體衝突。記者石秀華／翻攝
吉伊卡哇高雄展示現場賣盜版氣球等商品的攤販昨傍晚疑因彼此位置靠太近，為搶客互不相讓，爆發口角和肢體衝突。記者石秀華／翻攝

吉伊卡哇高雄展示現場賣盜版氣球等商品的攤販昨傍晚疑因彼此位置靠太近，為搶客互不相讓，爆發口角和肢體衝突，氣球脫鉤升天（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
吉伊卡哇高雄展示現場賣盜版氣球等商品的攤販昨傍晚疑因彼此位置靠太近，為搶客互不相讓，爆發口角和肢體衝突，氣球脫鉤升天（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

吉伊卡哇 影片 日本

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