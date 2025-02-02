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指控房東無故進入屋內 嘉義女房客獲賠5萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義某房東涉嫌多次持鑰匙開門鎖侵入房客房間，被房客提告損害賠償。圖／本報資料照片
嘉義某房東涉嫌多次持鑰匙開門鎖侵入房客房間，被房客提告損害賠償。圖／本報資料照片

嘉義縣某女房東在女房客回中國省親期間，多次無故進入房內查看，房客返台後以心生畏懼為由，主張搬家費、重購衣物及精神慰撫金等提告損害賠償共10萬元；地院認為租屋處受隱私權保障，判賠5萬元，其餘駁回。房東不服上訴，被駁回維持原判，不得上訴。

判決書表示，房客胡女表示2023年6月間向房東黃女承租5樓房間，在她返回中國之際，黃女多次持鑰匙開門鎖侵入房間，並涉嫌竊取衣櫃內的私人衣物1件。她因此心生畏懼而搬離，支出搬遷費用，及丟棄黃女碰觸的私人衣物並重新添購，合計5萬元。另因房東闖入房屋，導致她恐慌，精神受有相當痛苦，請求精神慰撫金5萬元。

房東黃女辯稱，胡女終止租約搬離，本應自負搬遷費用，碰及私人衣物與胡女丟棄衣物沒有因果關係，而且沒有證據證明有支出5萬元的損害。進入房間期間，胡女都在大陸省親，沒有居住租屋處，身心痛苦異常，與侵入行為沒有因果關係，請求精神慰撫金沒有理由。

嘉義簡易庭審理，胡女主張因搬遷及另購置衣物，損失5萬元，沒有提出證據證明，這部分請求無法准許。女房東黃女無故侵入住宅，使房客感覺不安，甚至心生恐懼，屬侵害居住自由及隱私權，請求精神慰撫金5萬元有理。

房東黃女不服上訴辯稱，進入房間時間，胡女人在大陸地區，並沒有侵害隱私權及自由權，還誣告她偷錢，搬走時也沒有告知，她沒有能力負擔慰撫金等。

嘉義地院認為，房客黃女透過監視畫面將多次侵入屋內記錄下來佐證，而且即使個人因旅行、出差短暫離開住處，每個人對其私密活動所在的空間範圍，擁有不受他人干擾的自由，隱私權及居住安寧、居住自由受有法侓保障。黃女年逾70歲已退休，但綜衡雙方學經歷、身分、地位、經濟狀況以及侵入房間的次數、態樣、所受精神痛苦程度等，原審判賠慰撫金5萬元適當。維持原判，不得上訴。

房東 房間 隱私權

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