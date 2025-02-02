說好465萬元買賣房屋…600萬改賣他人 姑嫂失和對簿公堂

聯合報系資料照片廖姓婦人以465萬元賣房，收定金65萬元定金卻毀約，改以600萬元賣給第3人。基隆地院法官審理後，判決廖婦須賠償2倍定金。全案可上訴。聯合報系資料照片

基隆市廖姓婦人把房子賣給粘姓小姑，價格是465萬元，並收65萬元定金，事後毀約，改以600萬元賣給第3人。姑嫂對簿公堂，粘婦主張要回65萬元定金及135萬元價差，合計200萬元。法官認定廖婦違約，並須賠償粘婦2倍定金共135萬元。全案可上訴。

粘姓婦人提告指出，廖女去年3月6日跟她說，有意將名下房屋，以同棟建築的2樓前次出售價格465萬元售出，她當場表示願意買下。雙方約定當日付65萬元作為定金，廖女後來把房屋所有權狀影本給她，兩人就共同前往基隆市農會，她當場匯款65萬元至廖女帳戶，匯款申請書「附言欄」登載「訂金」。

粘婦表示，付定金5天後，廖婦的女兒來她家，表示希望暫緩賣屋。又過了6天，廖婦寄送存證信函給她，指不知道她匯65萬元的用途為何，要直接退還等話。她驚覺廖婦有意毀約，同年4月22日寄發存證信函，催告廖婦應履行買賣契約。

粘婦說，後來查閱廖婦不動產的第二類地籍謄本發現，房子在同年5月9日賣出，並移轉登記所有權予第三人，又透過內政部不動產交易實價查詢服務網查詢，發現成交日期是同年4月17日，成交價是600萬元。

粘婦認為，倘若廖婦履約，她可取得房屋，並享受價差135萬元利益，依民法請求廖婦賠償135萬元，另請求返還定金65萬元，合計為200萬元。

粘婦指出，廖婦既已收受定金，違約應加倍返還130萬元。依依民法就所失利益與違約定金間之差額規定，可再請求損害賠償70萬元，合計也是200萬元。

廖婦抗辯，她要賣屋的價格是565萬元，並非粘婦說的465萬元，因粘婦說價錢可以繼續再談，她認為粘婦買屋意願。粘婦為表示有購屋誠意，要先「下訂」，但屋價根本未確定，粘婦下訂只是拜託她先不要出售他人，或委託他人銷售。

廖婦說，雙方尚未談妥價錢前，她告訴女兒要賣屋，家人討論後，認為565萬元低於市場行情甚多，女兒才會拜訪粘婦，表示要「退訂」，但未被接受。她收到的65萬元屬「訂金」性質，並非民法規定的「定金」。雙方最終對屋價未能達成合意，她無法漫無止盡地等待粘婦議價，所以賣給出價更高的人。雙方無法合意而未能達成買賣，不可歸責雙方，所以她應將訂金65萬元返還粘婦。粘婦要求她只能以465萬元賣並據以求償，顯然過苛，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官查出，粘婦的媳婦和廖婦的女兒通話錄音中，粘媳說「價錢是你媽媽開的」，以及林女提及聽到媽媽說「已經決定要賣了……整個都嚇到，想說怎麼會這麼快，而且竟然這種金額去做」，所以打電話說抱歉，沒有打算要賣等話，佐以廖婦把所有權狀影本交給粘婦，足認雙方達成合意，65萬元確實為「定金」。

法官指出，65萬元既為「定金」，廖婦賣出房屋並將所有權移轉給第3人，廖婦未能舉證不可歸責事由，自應負無法履約損害賠償責任，粘婦依民法向廖婦請求加倍返還定金，即130萬元於法有據，應予准許。粘婦另求償「價差」70萬元，因未就實際所失利益盡舉證責任，礙難准許。