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陸軍二等兵見室友枕頭下方藏放近3萬元 心生貪念摸走藏廁所天花板
蘇姓現役陸軍二等兵見室友將帶到營區的現金藏放於寢室枕頭下方，趁室友不在時，摸走並藏放於廁所天花板，當室友發現近3萬元財產消失，向軍隊幹部報告，營區展開內部調查；蘇被上士班長、士官長等長官約談時，承認犯案，交還贓款。台南地院考量他承認犯行，被害人表示願意原諒，依陸海空軍刑法現役軍人在營區竊盜罪以及刑法竊盜罪判刑2月，宣告緩刑2年。
20歲蘇姓現役陸軍二等兵去年6月初傍晚，在台南市新化區知義營區步兵寢室，竊取室友枕頭下方29702元，隨後藏放於廁所天花板，室友驚覺現今不翼而飛，向軍隊幹部報告；營區展開內部調查，查到蘇時，他承認犯案，交還贓款，陸軍步兵第137旅仍將他依竊盜罪交由憲兵指揮部台南憲兵隊移送地檢署偵辦。
台南地院審理時，認定蘇觸犯陸海空軍刑法現役軍人在營區竊盜罪以及刑法竊盜罪，審酌蘇身為捍衛國家安全之軍人，竟不思循正當途徑賺取所需，在營區內竊取他人所有財物，影響軍紀，實屬不該；考量蘇犯後坦承犯行，因一時失慮，致罹刑章，竊取現金已返還被害人，被害人表示願意原諒，同意給予被告緩刑，兼衡其自陳國中畢業之教育程度，職業為軍等一切情狀，依法判刑2月，宣告緩刑2年，以勵自新。
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