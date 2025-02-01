險遭詐騙僅匯1元揪出「人頭戶」 他喊冤帳密遺失獲判無罪

李姓男子被控提供郵局帳戶及提款卡給詐騙集團，詐團去年5月間以IG傳送訊息給蘇姓男子，假借其友人急需用錢欲借款，經蘇向友人查證後察覺有異，依指示轉帳1元至李帳戶後報警處理，李稱帳戶及提款卡遺失，事後才又申請補發。法官在無法排除其提款卡遺失的可能性，認李無罪。

李堅決否認有何幫助詐欺、洗錢犯行，他說，當時是因為他郵局帳戶跟金融卡已遺失了；他有一個習慣，金融卡密碼會貼在金融卡上面，因為他有很多張，所以他會分別貼。

台南地院認為，按一般提供自身帳戶以遂行詐欺、洗錢犯罪者，常是提供長時間未使用、非供日常慣行使用帳戶，甚至於提供帳戶前才臨時申辦帳戶或對不常用帳戶掛失補發新存摺，以避免該等帳戶成為警示帳戶而不堪使用。

台南地院指出，李的郵局帳戶自前年12月起至蘇遭詐騙轉帳間的郵局交易明細，每月均有頻繁跨行轉入、跨行轉出、卡片提款金融往來情形，且新光人壽保險公司去年2月、4月、5月分別自帳戶扣款3000元，與該公司所提供繳費明細相符。

同時，保險公司函文回覆「李為本公司保戶，自100年3月按月扣款3000元，目前無變更扣款方式」，可見該帳戶確為李平日慣用重要帳戶，而與提供帳戶供他人實行犯罪者情形有異。

然而，檢方聲請傳喚洪姓男子作證，他說，那時在臉書社團裡面，剛好看到有房子要出租，他跟對方加了LINE之後，對方說有其他人要租，如果他繳一筆費用，那對方可以幫他保留，他就依對方指示，轉帳7000元至對方指定帳戶，轉入的帳戶對方是用LINE的照片傳給他，戶名：施XX。

經台南地院函請中華郵政提供戶名「施XX」帳戶，回覆同名同姓「施XX」甚多，無法識別資料所有人。