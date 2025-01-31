快訊

北返車流湧現！高公局估交通量增1.5倍 國五1路段驚現「紫爆」

桃園罷免連署站衝突 醉漢「動手欲翻桌」志工報警提告

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市公民團體連署罷免國民黨立委行動持續進行，桃園區延平公園內連署站昨卻發生遭醉漢鬧場，不斷咆哮還出手抬桌欲打翻，嚇壞附近民眾及連署站志工，事後志工告發男子違反選罷法並提告恐嚇，男子今到案後移送桃園地檢署偵辦。

連署站志工指出，近日在延平公園擺放桌子開放民眾前來進行罷免連署，但昨下午約2點開始擺攤前，酒醉男子走到攤位前詢問他們在做什麼，志工向他解釋後男子便離開與其他朋友在旁喝酒聊天，孰料男子疑似與朋友起口角，心生不滿又回到連署站咆哮，質疑他們吃飽太閒、為何要罷免等語，揚言掀桌。

對此附近民眾見狀紛紛害怕遠離，男子隨即突然動手抬起桌子又甩下，讓志工心生畏懼，附近民眾則趕緊協助報警，但男子仍在附近徘徊，警方到場後給予男子2次警告，志工今上午到派出所做筆錄，並告發男子違反選罷法第98條及恐嚇罪嫌。

大樹派出所所長蔡東洲說明，昨下午3點多獲報桃園區大豐路與樹林九街延平公園內連署站，有男子涉嫌言語滋擾等不法行為，員警到場後男子已離開，經現場人員指稱，該男子疑有喝酒情緒不穩，且涉嫌出言恐嚇。

對此警方隨即在公園旁路口發現涉案的鄭姓男子，依規定處理後給予警告，而連署站劉姓負責人事後提出恐嚇告訴，警方也依規定受理，男子到案後移請桃園地檢署偵辦。警方將加強周邊區域巡邏，防制滋擾事件發生，呼籲民眾保持理性態度，切勿有滋擾行為以免觸法。

桃園市桃園區延平公園內罷免連署站昨下午發生遭醉漢（中）鬧場，男子不斷咆哮還出手抬桌欲打翻，嚇壞附近民眾及連署站志工。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區延平公園內罷免連署站昨下午發生遭醉漢（中）鬧場，男子不斷咆哮還出手抬桌欲打翻，嚇壞附近民眾及連署站志工。記者周嘉茹／翻攝
桃園市公民團體連署罷免國民黨立委行動持續進行。記者周嘉茹／攝影
桃園市公民團體連署罷免國民黨立委行動持續進行。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區延平公園內罷免連署站昨下午發生遭醉漢（右）鬧場，男子不斷咆哮還出手抬桌欲打翻，嚇壞附近民眾及連署站志工。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區延平公園內罷免連署站昨下午發生遭醉漢（右）鬧場，男子不斷咆哮還出手抬桌欲打翻，嚇壞附近民眾及連署站志工。記者周嘉茹／翻攝
桃園市公民團體連署罷免國民黨立委行動持續進行。記者周嘉茹／攝影
桃園市公民團體連署罷免國民黨立委行動持續進行。記者周嘉茹／攝影

恐嚇 桃園地檢署 罷免

延伸閱讀

獨／王金平年初三宴請各界好友避談罷免 陳其邁、許智傑也來拜年

賴清德盼朝野和諧...綠卻大罷免 蔣萬安3問：人民會同意？

全台大罷免 黃國昌批民進黨「正事不幹、專搞鬥爭」

全台罷免潮！台中6藍委「全罷」新光三越前擺攤連署

相關新聞

春節帶妻女環島遊後失蹤！人夫盜光妻子存款 只留87元養幼女

農曆新年帶全家環島遊，之後取光妻子存款失蹤！台灣1名人夫和妻子婚後育有1女，表面上負責生活開支，實際一直盜領妻子存款，2023年他帶妻女環島遊後無故失蹤，妻子才發現自己的存款幾乎被取光，只剩87元新台幣...

桃園罷免連署站衝突 醉漢「動手欲翻桌」志工報警提告

桃園市公民團體連署罷免國民黨立委行動持續進行，桃園區延平公園內連署站昨卻發生遭醉漢鬧場，不斷咆哮還出手抬桌欲打翻，嚇壞附...

比特犬狂咬土狗32秒 2個狗主人都被罰款

比特犬是農委會公告危險犬種，嘉義縣竹崎鄉街頭，最近上演比特犬狂咬土狗暴力事件，網友目擊錄影貼臉書社團，曾姓飼主凶猛比特犬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。