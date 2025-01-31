桃園罷免連署站衝突 醉漢「動手欲翻桌」志工報警提告

桃園市公民團體連署罷免國民黨立委行動持續進行，桃園區延平公園內連署站昨卻發生遭醉漢鬧場，不斷咆哮還出手抬桌欲打翻，嚇壞附近民眾及連署站志工，事後志工告發男子違反選罷法並提告恐嚇，男子今到案後移送桃園地檢署偵辦。

連署站志工指出，近日在延平公園擺放桌子開放民眾前來進行罷免連署，但昨下午約2點開始擺攤前，酒醉男子走到攤位前詢問他們在做什麼，志工向他解釋後男子便離開與其他朋友在旁喝酒聊天，孰料男子疑似與朋友起口角，心生不滿又回到連署站咆哮，質疑他們吃飽太閒、為何要罷免等語，揚言掀桌。

對此附近民眾見狀紛紛害怕遠離，男子隨即突然動手抬起桌子又甩下，讓志工心生畏懼，附近民眾則趕緊協助報警，但男子仍在附近徘徊，警方到場後給予男子2次警告，志工今上午到派出所做筆錄，並告發男子違反選罷法第98條及恐嚇罪嫌。

大樹派出所所長蔡東洲說明，昨下午3點多獲報桃園區大豐路與樹林九街延平公園內連署站，有男子涉嫌言語滋擾等不法行為，員警到場後男子已離開，經現場人員指稱，該男子疑有喝酒情緒不穩，且涉嫌出言恐嚇。