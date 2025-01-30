初一酒後騎車闖樂華夜市 新北男自摔拒測遭罰18萬

新北市45歲徐男大年初一晚間9時許酒後騎機車至永和區樂華夜市時，疑因不勝酒力自摔倒地，一旁的民眾趕緊將他扶起，發現徐男疑似酒駕立即報警。永和警方到場就聞到徐男身上濃厚酒味，但徐男拒絕酒測，被開罰18萬並吊照，機車也被移置保管。

據了解，45歲徐姓男子昨天大年初一晚間餐敘飲酒後，騎機車進入永和區永平路樂華夜市內。但徐男疑因不勝酒力，騎車行進時不斷搖搖晃晃，隨後連人帶車側倒，因當時夜市內人潮眾多，徐男倒地時還差點壓傷一旁路人。

經過的民眾見狀上前將被壓住的徐男扶起，發現徐男意識模糊加上身上有酒味立即報警。永和警方獲報到場，一靠近就聞到徐男散發濃厚酒味，當警員欲對徐男進行酒測時，徐男堅決拒側，當場被警方依法開罰18萬元拒測罰單並吊銷駕照，機車也被移置保管，徐男3年內將不能考領駕照。

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