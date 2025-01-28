「我姊餘生被你弟燒光」新竹輪胎行大火凶手哥再婚挨酸 悲痛發聲明

輪胎行屋主次子陳彥翔前年縱火造成八名家人死亡，二審改判無期徒刑。圖／讀者提供

新竹市正義輪胎行2022年6月因次子陳彥翔與家人發生爭執，縱火燒家釀成親屬8死，二審改判無期徒刑。陳彥翔哥哥的小姨子不滿陳彥翔哥哥今年1月再婚，指責他「我姊的餘生被你弟弟燒光了」，讓陳彥翔哥哥發9點聲明反擊「我不是凶手、這2年來我不斷的被女方家人騷擾」，要求小姨子道歉或說明。

陳彥翔哥哥表示，律師建議日子本來就是各自生活，沒有義務及必要向大家說明和報告，如有以訛傳訛的情勢，定將依法捍衛自身權益，請所有發言的網友謹慎發言。

他在社群平台發出9點聲明，希望停止網路上的謾罵與批判言論。

1、在事件發生後，面對亡妻家人的不實指控我從來沒有做過回應，因為我認為互相指責只會讓我們互相折磨，繼續互相傷害，發生這樣當事情大家都很痛苦，並不想再火上澆油，所以對於對方不斷在新聞媒體的造謠言論，記者來詢問我也從不回應。

難過程度已經無法言語來形容，對他們來說失去了一個女兒和外孫女，對我來說失去了媽媽、妹妹、老婆、未滿1歲的女兒及弟媳一家四口，裡面還有我疼愛的姪子姪女，生活是自己的，或許有許多短暫的安慰，但可以幫助我到甚麼時候？我還有爸爸及阿婆要顧慮，世上還有太多比我更慘的人，我必須堅強起來，我選擇背負殺害人家屬罵名繼續生活，卻沒想到放任會演變成如今的樣子，所以發這個聲明一次解釋。

2、我沒有刪除和亡妻小孩的貼文，只是隱藏起來，是我真的不夠勇敢，不敢也沒辦法回頭去看，我認為自己如果不假裝一切沒有發生，假裝我的至親都沒有離去，我是真的沒辦法活下去。我跟我的爸爸也是受害者，也在一夕之間失去了8個家人。

3、這2年來我不斷的被女方家人騷擾，對於保險壽險理賠300萬的分配，一開始就是由保險公司直接分半匯款至我和她父母的帳戶，但前丈母娘仍然不停向我索要我這一部分的理賠金，而我也一一匯款給她了126萬元，並不像新聞控訴的那樣沒有收到任何一筆錢。除此之外，她也索要我與亡妻存款14萬2775元，也是如她想要的分了一半給她。

但直到後來，她也想索要所有亡者的奠儀，這些奠儀都花在了8個人的葬儀上，我們理當負責出這些錢，也有很多愛心人士幫忙，卻還要索取奠儀的錢，還沒入土為安就在一直討論這事情⋯當時觀感真的很不好覺得很難受，但還是盡力滿足她的要求。

而這2年，卻仍然不斷傳LINE訊息情緒勒索，又向我索要保險金，又在媒體上發表她沒領過任何一筆賠償等不實言論，我也是受害者，我如果又出來控訴，只是彼此再更受傷害，更痛苦，誰又能替我發言。

4、當時面對突如其來的重大事故，我跟爸爸的家庭也破碎了，無法第一時間處理這麼多的事情和情緒，包括處理8個人的喪禮、亡妻娘家、弟弟娘家和工作上的事⋯但也來不及讓我悲傷，得馬不停蹄的處理，所以有一些不當的言論跟反應真的不是出於本意。

我並沒有像指控中那樣冷血都不在靈堂，我白天處理公事，忙完了回到靈堂和協助我的同袍一起，繼續接著守靈堂到殯儀館關門，這些都是有人證的。對於前女友出席葬禮的問題，我確實有行為上的瑕疵，在此再一次向家屬致歉，但絕對沒有不尊重亡妻的意思。

前女友她已有男朋友，出席是因為與媽媽生前感情很好，專程北上致意，且因為要外出辦事順道從火車站載她來，最後她離開也是我同事載她走，僅此而已沒有什麼不軌的行為，請大家不要過度揣測。

5、對自己老婆的好，不是只給予物質，也沒有不愛，是礙於自己職軍的身分沒有辦法長時間陪伴，我的薪水很固定，家裡的生意經營也是中落，每月要繳10萬的貸款，時常需要我貼補家用，但我還是努力把最好的都給她，也努力幫助他實現夢想，幫她開一間於她自己的工作室，想表達我沒有辜負她，我的家人也給予很多支持，爸媽、妹妹也會在亡妻忙碌時幫忙帶小孩，亡妻和我的家人關係也很好，不存在什麼不合關係。

6、針對『餘生是你晚點沒關係』，這點使用不當，我深刻的反省，但並沒有要貶低亡妻的意思，造成觀感不佳，我再一次向亡妻家屬道歉。但我的本意是，很感謝現在的她，能接受背負殺害人家屬罪名的我，她也是下了很大的決心及勇氣，才願意陪我走完下半生，請大家不要過度揣測。

7、一瞬間失去這麼多親人的這個痛苦，不是本人真的沒有辦法理解，大家認為我貪圖死去家人的保險金，並用這些家人保險金過著好日子，如果能有其他選擇，我願意用所有的錢去換回我所有的家人，你們要說我有使用家人保險金過日子我不否認，但我當兵15年，本來就有在儲蓄，對方也有工作，我不抽菸不喝酒不賭博沒有不良嗜好，買房也是和大家一樣付完頭款就見底，貸款40年當房奴罷了，被大家說的多有錢似的，可以享受榮華富貴似的，無疑這些人的評論是對我的二次傷害。

對於弟弟犯下這種錯，造成3個家庭的破碎，我們真的很難受也絕對不願意，我們並沒有給弟弟任何的法律援助去支持他，只是相信司法能夠給所有受害者一個公道。

8、指控中，對女方家屬不聞不問，在事件後，也有節日問候，但在祭拜對年前，女方家屬未經告知逕自將我亡妻與小孩的香火移走另立牌位，對年當天也未到場祭拜，女方家屬便無法在和平溝通，自從我的亡妻離開了以後，我的所有行為都被女方家屬放大檢視，更是直接揚言恐嚇說該死的是我，要把我捅死，真的造成了我非常大的壓力，也讓我更不願意去面對過往，好像我做什麼都不對，都該死該賠他們一條命。

但我並不是兇手，我已經很努力把該做的都做到了，我也想好好的活下去，難道錯了嗎？要經過了多久我才能開啟新的人生，這個問題也成了大家論戰的內容，很抱歉我並不是一個完美的人，我的家庭也並不完美，我們只是普通人，會犯錯，但我跟我爸爸絕對沒有蓄意要去傷害自己的家人，傷害他人，請大家能夠原諒我跟我爸爸，阿公也在事發的年底因為這事情病情加重含冤離去，剩阿婆獨自面對，真的沒有辦法承受更多了。

9、我之後一定會更注意自己的言行，盡可能不讓他人受到傷害，謝謝各位網友的指教，我會虛心接受，但那些對我與我家人的惡意造謠，我也不會姑息，請停止惡意言論，謝謝大家。」