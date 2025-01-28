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台中清潔隊員犯15個貪汙重罪 檢察官幫求「免刑」原因曝
台中市環保局西屯清潔隊鄭姓臨時人員開資源回收車時，涉嫌分15次侵占117.5公斤的乾電池私下變賣獲利1526元，檢方依15個貪汙侵占公有財物罪起訴，該罪處無期徒刑或10年以上徒刑，檢方考量他自首、情節輕微，更因此丟了工作，建議法官判他「免刑」。
檢、廉調查，鄭男（46歲）在西屯區清潔隊擔任臨時人員，2023年8月起負責開資源回收車，並將收回的廢棄物載往合作廠商過磅，最後將過磅單繳回清潔隊供變賣結算。
未料鄭男卻私下將回收來的乾電池侵吞，2023年8月至2024年2月間前後分15次，將已經歸屬台中市環保局，並暫置於西屯清潔隊中繼站的乾電池帶回家，並以每次4公斤至39公斤不等數量，私自拿到資收場以每公斤13元變賣，一共獲利1526元，並花用殆盡。
鄭男見東窗事發後向廉政署自首，檢方訊時他坦承不諱，與西屯清潔隊人員證詞相符，也有清潔隊回收路線、出勤紀錄，相關LINE對話截圖可佐。
台中地檢署指出，鄭男涉犯貪汙治罪條例第4條侵占公有財物罪嫌，該罪法定刑處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金，罪責相當重，且鄭犯15次，偵結依15罪起訴。
但檢方也說，鄭男每次侵占財物價值介於52元到518元不等，僅區區數十元或數百元，所得財物均在5萬元以下，15罪均應依貪汙治罪條例第12條減刑，且鄭男犯後自首、自動繳回全部1526元，應再依同條例第8條減刑。
檢方考量，鄭男沒有前科、素行尚佳，一時失慮犯後深感悔悟，且犯罪情節極為輕微，造成危害非巨，又因本案痛失賴以維生工作，諒他經此教訓應知所警惕，應無再犯之虞，也沒有嚴以重刑苛責必要，建請台中地院給予他免刑，以啟自新。
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