台北看守所過年加菜 名人雲集一起在監所過年

農曆春節將至，台北看守所為了讓被收押禁見、無法回家的收容人也能感受年節氣氛，特別準備了豐盛的除夕菜單，包括人蔘雞湯、佛跳牆及什錦火鍋等豐富菜色。

台北看守所針對收容人設計了一份過年菜單，除夕當天早餐包括玉米芙蓉粥與甜納，午餐另提供海鮮燴什錦、長命百歲雞以及養氣人蔘雞湯；晚餐則有佛跳牆、蔥油淋雞以及什錦火鍋等豐盛菜色。

過年期間北所所收押的被告名單中，有不少眾所矚目的「知名人士」，包括涉京華城案的前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、前北市議員應曉薇及柯文哲競選總部財務長李文宗，還有涉及性騷案被判刑確定的名嘴朱學恒，以及家暴民進黨前立委高嘉瑜的前男友林秉樞等人。