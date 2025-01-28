台北看守所過年加菜 名人雲集一起在監所過年
農曆春節將至，台北看守所為了讓被收押禁見、無法回家的收容人也能感受年節氣氛，特別準備了豐盛的除夕菜單，包括人蔘雞湯、佛跳牆及什錦火鍋等豐富菜色。
台北看守所針對收容人設計了一份過年菜單，除夕當天早餐包括玉米芙蓉粥與甜納，午餐另提供海鮮燴什錦、長命百歲雞以及養氣人蔘雞湯；晚餐則有佛跳牆、蔥油淋雞以及什錦火鍋等豐盛菜色。
過年期間北所所收押的被告名單中，有不少眾所矚目的「知名人士」，包括涉京華城案的前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、前北市議員應曉薇及柯文哲競選總部財務長李文宗，還有涉及性騷案被判刑確定的名嘴朱學恒，以及家暴民進黨前立委高嘉瑜的前男友林秉樞等人。
由於是除夕、過年期間，前來接見遭收押的被告的親友眾多。一早就前來抽號碼、排隊，也出現接見的排隊人龍。除了看守所的「過年加菜」外，民眾也可自行為遭收押的被告「加菜」。但送入之飲食（菜餚或水果），需經檢查，每次不得逾2公斤。看守所外也有提供「會客菜」的攤商，提供民眾的「加菜」服務。
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