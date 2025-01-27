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鄧文聰可安心在家過年！ 600萬元保外醫治檢抗告失敗確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空百億入獄，申請保外醫治獲准，他另被控挪用幸福人壽資產洗錢購買「全台最貴」停車場台北市信義區D3土地，依保險法特別背信、洗錢罪起訴。台北地院13日裁定400萬元交保，配戴電子腳環，周一到周五到法院簽到，24日改裁定600萬元交保、每到到法院法警室報到。檢方抗告，台灣高等法院27日晚間駁回確定。

入監服刑的鄧文聰2024年12月6日因法務部矯正署以他罹患重病，依監獄行刑法第63條第1項規定，准予提出100萬元保證金，以及限制出境、出海，而保外就醫，又自2025年1月6日起展延3個月。

高院指出，合議庭審理後認為北院以鄧文聰無羈押必要而裁定交保，無違誤或不當，檢察官抗告意旨雖指摘未裁定羈押或重保不妥；但鄧有不得逕予羈押的事由，且原裁定的保證金已超過法務部所定保證金數倍之多，又搭配各種防逃強制措施，足以取代羈押，檢察官抗告無理。

鄧文聰涉掏空案，最高法院依2個保險法背信罪分別判刑10年、16年，洗錢罪判4年定讞，高院裁定3罪應執行27年，併科罰金8.5億元。鄧另有2案由北院審理中。北院13日裁定鄧1000萬元交保，後改為400萬元，並限制住居、出境及出海，接受科技設備監控，每周一至周五到北院法警室報到，每晚用手機拍照傳送給監控中心。檢方抗告，高院撤銷發回。

北院24日再度開庭訊問鄧文聰，裁定3億元交保，但因鄧籌不出來，改降為600萬元，並限制住居、出境、出海、戴電子腳環，每日上午9點至下午3點間到北院法警室報到，每天晚間7點30分起至9點止，持專用手機拍攝自己面部照片，並傳送到監控中心。

幸福人壽前董事長鄧文聰。資料照片。記者王宏舜／攝影
幸福人壽前董事長鄧文聰。資料照片。記者王宏舜／攝影

監控 鄧文聰

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