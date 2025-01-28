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詐團躲峇里島行騙 1審先判61人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

印尼前年6月在峇里島破獲詐騙集團，有103名成員是台灣人，經遣返回台。圖／聯合報系資料照片
印尼前年6月在峇里島破獲詐騙集團，有103名成員是台灣人，經遣返回台。圖／聯合報系資料照片
詹姓男子等人前年在印尼峇里島已歇業度假村，成立號稱「東南亞最大桶」詐欺機房，成員破百人，一○一名涉案台人去年被印尼政府遺送回台；台中地方法院農曆年前針對六十一名羈押被告宣判，分判二年十月至六年十月不等徒刑。可上訴。

刑事局去年發現，有國人搭機前往印尼，疑從事不法，印尼警方接獲台灣情資，在印尼峇里島巴南縣一間已歇業度假村別墅破獲詐欺機房，一○二名台灣人被捕。

印尼警方清查發現該詐團未詐騙印尼人，依慣例陸續分批遣送回台，但其中一人「跳機」逃逸，最後遣返一○一人。

其中十八人返台後，趁印尼政府尚未交接犯罪事證空檔，去年八月企圖搭漁船「海淯九號」偷渡，藏在焊死的密艙內，結果因缺氧拍打船艙求救而露餡。

檢方去年十月起訴一○二人，有六十一人遭法院羈押。該團是由綽號「圈圈」的詹姓金主等人出資，在台召募人手，躲在印尼歇業度假村內犯案，鎖定出入香港地區民眾，佯稱手機涉傳送「港獨」資訊，違反國安法，要求被害人監管帳戶，被害民眾多為對岸人民，有一對台灣夫婦前往香港時上當，損失近兩百萬元。

台中地院日前針對羈押中六十一名被告審結，法官審認，涉案人正值壯年，不思合法途徑賺錢，遠赴印尼詐騙，損害台灣形象，參與人數多、分工縝密，對香港金融秩序影響大，犯罪惡性、影響社會安全甚鉅。

考量涉案人坦認犯罪，依涉案情節輕重，以三人以上共同犯以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪，分判二年十月至六年十月徒刑，並以五萬元至十二萬元金額交保、限制住居。

印尼 詐欺 香港

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