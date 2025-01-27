清水服務區強拔正妹車主電動槍 載客司機涉傷害判拘役50天

台中市廖姓男子去年在清水服務區因充電糾紛，傷害吳女、強拔充電器。圖／取自社會事新聞影音 台中市廖姓男子在去年7月間，駕駛租賃車在國一清水服務區充電時，見吳女車輛正在充電，廖男要求優先充電遭拒，二人爭執後，廖強拉吳女左手欲強拉下車，另外又強行拔除吳女充電中的充電槍，也辱罵三字經，台中地院依傷害判廖男拘役50天，可易科。

判決指出，廖姓男子（33歲）在去年7月26日，駕駛租賃車載旅客從台南往桃園機場，途中因電力不足，在國道一號清水服務區充電，廖男抵達休息區後，看到吳女車輛正在充電，因廖有載客有時間壓力，向吳女要求優先充電，但被吳女拒絕，雙方因而發生爭執。

廖男心生不滿，先用力拍打吳女電動車的車窗，也開啟吳女駕駛座車門，進入車內抓住吳女左手欲強拉下車，另外也自行解開充電鎖後，強行將吳女充電中的充電槍，從電動車充電樁上拔除，導致車輛左前車門玻璃、充電接口蓋板總成受損。

吳女則受有左側腕部挫傷、左側手部擦傷等傷害，以此方式妨害吳女車輛充電的權利，廖男再接續以「操你媽」等語辱罵吳女，吳女報警後，警方依傷害等罪送辦。

一審審酌，廖男不思以理性方式處理與吳女間糾紛，率以暴力拉扯吳女，導致吳女受傷、車輛受損，還出言辱罵，行為不該，不過廖男已坦認犯行，依傷害罪，判處拘役50天，可易科5萬元，仍可上訴。