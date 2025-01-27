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荔枝樹被農藥毒死...男殺死鄰居判17年 還要賠償逾567萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣佳冬鄉吳姓男子懷疑鍾姓鄰居毒死家中果樹，2022年10月酒後開車到鍾男住處，下車後持西瓜刀砍死鍾男，鍾妻和兒子被砍傷，法院依殺人罪判處17年，家屬提告民事損害賠償，法院判吳賠償被害人家屬567萬多元，可上訴。

51歲吳男與62歲鍾男是老鄰居，均務農，住在屏東縣佳冬鄉相隔不到百公尺，曾因停車起糾紛，雙方已有積怨。

判決指出，2022年10月間， 51歲吳男在家飲用補藥酒後，懷疑鄰居鍾男下毒害死他種植果樹，氣憤的帶著西瓜刀到鍾男家中，持刀砍死鍾男，現場血流滿地，鍾男妻子及兒子見狀上前制止，也被吳男砍傷，鍾妻右手大拇指遭砍斷，鍾男兒子手部受刀傷，警方據報循線逮捕吳男送辦。

屏東地院審理後，依殺人、傷害等罪併處吳男17年有期徒刑，上訴二審後，高雄高分院駁回上訴。死者的妻兒並向吳男求償900多萬元，屏東地院民事庭審理後，判吳男應賠償家屬共567萬多元，可上訴。

屏東縣佳冬鄉2022年10月發生命案，吳姓男子酒後持西瓜刀殺死鄰居鍾男，鍾妻受傷，當時案發現場拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝
屏東縣佳冬鄉2022年10月發生命案，吳姓男子酒後持西瓜刀殺死鄰居鍾男，鍾妻受傷，當時案發現場拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝

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