轉彎未禮讓害老翁撞癱 他得賠對方1家4口1150萬

前年5月18日上午9時許，江姓男子開車行經高雄橋頭區成功南路時右轉，與67歲張姓機車騎士發生車禍，張男送醫後雖撿回一命，但需要臥床由專人照顧，江男被依過失重傷害罪判刑5月，張男及家屬另求償1681多萬元，法院審理後，判江要賠1150餘萬元。可上訴。

警方調查，當時江男沿橋頭區成功南路北往南向行駛，行經橋新三路口時準備右轉，卻未禮讓直行的張男先過就貿然右轉，張男整輛機車撞上江男轎車，倒地後傷勢嚴重。

張男送醫後頭部重創，有創傷性硬腦膜下出血、創傷性蜘蛛網膜下腔出血及顱骨骨折、呼吸衰竭等傷害，經送醫救治後有意識障礙、四肢無法自主活動，需要臥床由專人照顧。

張男認為他還能工作3年，碰到車禍卻必須臥床，且每月還要支付近6萬元康復費，以餘命還有16年計算，加上精神慰撫金等，認為江男應賠償他1381萬8501；另外，張男妻子、兒女等家屬也對江男各求償100萬元，一家4口共要江賠償1681萬餘元。

江男挨告後對於車禍應負全責不爭執，願負擔張男就醫、看護費用，但對於未來照顧費，不應列入計算基準，且一家4口精神慰撫金求償過高，不願照張男意思賠償。