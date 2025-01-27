台中兩建案違法超挖 第三方鑑定改善才復工

台中市都發局過去曾赴被控超挖的聯聚建設建案勘查，認定有超挖一度停工要求修改。圖／報系資料照 中部知名建商聯聚建設被控兩建案違法超挖，外界質疑恐有公安風險，台中市都發局說，二○二二年曾勒令三個建案停工，建築師與技師等移送懲戒，並要求建商修復補強，由第三方鑑定無虞才復工。

台中市議員陳淑華說，兩年半前接獲民眾檢舉，兩建案嚴重超挖、超建地下停車場及超賣停車位，基於維護建物公共安全、確保購屋消費者權益才開記者會揭發，要求台中市府加強建管審查機制，避免建商為利益違法鑽行政漏洞。

中市都發局長李正偉指出，事發在二○二二年，市府稽查發現土方數量和餘土計畫申報數量不符合，裁處起造人和承造營造廠，每案各十萬元罰鍰，並移送法辦，另移送營造業審議委員會懲戒，建築師申誡處分、廠商與技師也各處分停止營業三到九個月不等。

李正偉說，為求公安無虞，市府也要求建商辦理變更設計，另以混凝土回填超挖部分，施工計畫書完成第三公正單位諮詢，第三方鑑定已確實改善，才同意復工。

都發局檢討，此案後針對建商未依規申報勘驗，先行施作部分，強制現場查核，依規檢附「建築物未申報勘驗先行施作說明書」，由營造廠、專任人員及監造建築師說明相關工期，檢查依建照核准圖施作，簽名用印以示負責。未來指定勘驗樓層涉有地下室，未依規申報勘驗就施作者，須委派公會技師現場查核是否與原圖說相符。

都發局指出，依分區施工將輪派不同公會技師查核建案工程，目前已委託台中市、台灣省土木技師公會及台中市結構技師公會，輪派勘驗有問題建案。另查核人員如有重大瑕疵，將加重罰則，杜絕不法。