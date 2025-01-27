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台中2建案涉超挖賣車位 建商被訴

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中報導

聯聚建設旗下理仁柏舍建案。記者曾健祐／攝影
聯聚建設旗下理仁柏舍建案。記者曾健祐／攝影
聯聚建設旗下台中七期興建中的聯聚瑞安、理仁柏舍兩建案，二年多前被民代指控違法超挖地下室，台中地檢署調查認定建商為謀更多平面車位車道空間出售，涉超挖一萬七千立方公尺，依偽造文書罪嫌起訴負責人江韋侖等九人。

聯聚建設表示，尚未接獲起訴書，相關人員接受訊問時均據實陳述，提供資料佐證；後續變更程序已完成，相關過程涉及法律適用之處，聯聚用負責態度，調整修正。江韋侖至昨天未接電話做回應。

聯聚建設在台中七期專攻豪宅知名，負責人江韋侖製造鞋盒起家，一九九四年創立聯聚建設，吸引知名藝人、政商大咖買房，前總統陳水扁女兒陳幸妤就是買家之一。

台中地檢署指出，六十二歲江韋侖是聯聚、理仁建設實際負責人，二○二○年取得聯聚瑞安、理仁柏舍建案建照後動工開挖地下室，為謀求兩建案有更多平面車位、車道空間賣給消費者，授意營造人員不依原經台中都發局核定工程圖樣，擅以聯聚另行繪製工程圖樣施工。

檢方指控，聯聚瑞安開工後地下一層至六層未按核定圖書施作超挖、主要構造及面積與核定工程圖樣說明書不符；聯聚瑞安、理仁柏舍均有營建賸餘土石方未於工地實際產出餘土前，將收容處理場所地址與名稱併同餘土處理計畫報台中都發局備查。

聯聚瑞安營造簡姓負責人、監造的郭姓建築師、游姓工程人員，及游姓、林姓工地主任，理仁柏舍營造郭姓負責人、陳姓工程人員及林姓工地主任等八人，明知未按圖施工、超挖，仍在勘查、申報計畫上簽名不實登載，再向都發局申報。

檢方比對兩建案餘土處理完成勘查記錄表，聯聚瑞安原申報六五四四立方公尺，實際送出一萬六八二八立方公尺；理仁柏舍申報一萬一○七三立方公尺，實際送出一萬八二七○立方公尺，共超挖一萬七四八一立方公尺。

偵訊時江等九人均坦承，有兩建案銷售平面圖、二次施工同意書、車位平面圖及都發局函文佐證，檢方依行使業務上登載不實文書罪嫌起訴。

主任 車位 車道

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