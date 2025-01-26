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獨／「中台灣豪宅一哥」涉超挖賣車位 建商等9人遭起訴

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中即時報導

有「中台灣豪宅一哥」之稱的聯聚建設，旗下位在台中七期興建中聯聚瑞安、理仁柏舍兩建案，曾遭民代揭發違法超挖地下室，檢方偵辦2年多，認定建商為謀更多平面車位、車道空間出售，超挖1萬7000多立方公尺，依偽造文書罪嫌起訴負責人江韋侖等9人。

聯聚建設表示，尚未接獲起訴書，對偵查結果並未知悉。相關人員在調偵訊問時，均據實陳述，提供所有資料佐證。後續變更程序已完成，相關過程涉及法律適用之處，也承認及調整，聯聚用負責態度，調整修正。

聯聚瑞安、理仁柏舍依近年實價登錄資料，已列豪宅等級。台中市議員陳淑華說，2年半前民眾檢舉建商嚴重超挖、超建地下停車場及超賣停車位，她基於維護建物公共安全、確保購屋消費者權益開記者會揭發，也認為建商在高房價下，仍然無視道義，她要求台中市府加強建管審查機制，圍堵人謀不臧情事，避免建商為利益違法鑽行政漏洞。

台中地檢署查出，江韋侖（62歲）是聯聚、理仁建設實際負責人，2020年取得聯聚瑞安、理仁柏舍建案建照後動工開挖地下室，江為謀求兩建案有更多平面車位、車道空間以賣給消費者，授意營造人員不依原經台中都發局核定的工程圖樣，擅以聯聚另行繪製的工程圖樣施工。

檢方發現，兩建案中營造公司負責人、監造建築師、工程人員及工地主任等8人，明知未按圖施工、超挖，仍在勘查、申報計畫上簽名不實登載，再向都發局申報，統計超挖達1萬7481立方公尺。

檢方訊時，包括江韋侖等9人均坦承不諱，有建案銷售平面圖、二次施工同意書、車位平面圖及都發局函文佐證，檢方偵結依行使業務上登載不實文書罪嫌起訴9人。

聯聚建設旗下理仁柏舍建案。記者曾健祐／攝影
聯聚建設旗下理仁柏舍建案。記者曾健祐／攝影
聯聚建設旗下聯聚瑞安建案。記者曾健祐／攝影
聯聚建設旗下聯聚瑞安建案。記者曾健祐／攝影
台中市都發局過去曾赴被控超挖的聯聚建設建案勘查，認定有超挖一度停工要求修改。圖／報系資料照
台中市都發局過去曾赴被控超挖的聯聚建設建案勘查，認定有超挖一度停工要求修改。圖／報系資料照

台中市 消費者 車位

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