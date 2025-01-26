快訊

尹錫悅遭起訴！檢方以內亂罪提公訴 創南韓現任總統首例

首波寒流報到...11縣市低溫特報 雙北等9地低溫恐跌破10度

影／楊梅休息站火燒車4死慘劇...警民第一時間衝現場 持滅火器、剪安全帶救人

國道停車場當賽車場 直線競速還PO網…結果被警盯上了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道3號南投服務區常有車友號召車聚，更有人把停車場當賽車場，兩車比拚直線飆速，還找妹子站在起點揮手示意出發，彷彿在拍賽車電影，誇張行徑已觸法，恐涉及公共危險罪，警方將通知當事人到案說明，最高可罰9萬元並吊銷駕照。

不少車友常在周末假日上網號召車聚，國3南投服務區成中部大型車聚熱點，每次車聚因大量人車短時間內湧入服務區，塞爆停車場，衍生違停、超速等交通亂象；今凌晨更見誇張行徑，有車友竟將大型車停車場當成賽車場，比拚直線飆速。

今有人在Threads分享影片，文中標註南投休息站，影片中，一輛白色跑車與一輛鐵灰色跑車並列，催油門聲不斷，一個妹子則站在兩輛車中間，讀秒揮手示意開始後，兩車便衝出直線飆速比拚，彷彿在拍賽車電影，吸引其他車友圍觀搶拍。

國道警方也對該影片展開調查並表示，該案發生於國3北向231.7K南投服務區，2輛小客車於大型車停車場競速，已違反道路交通管理處罰條例第43條3項，將依規定製單舉發，可處3萬元以上9萬元以下罰鍰，嚴重可吊銷其駕駛執照。

國道第七警察大隊也表示，除依規定規定製單舉發，也將通知當事人到案說明，若涉及公共危險也會依刑法第185條公共危險罪函送地檢署偵辦；同時呼籲用路人，駕車時請安全駕駛，勿以任何方式造成其他用路人往來之危險，避免觸法。

有車友把國道3號南投服務區停車場當賽車場競速，還找妹子站在起點示意出發，彷彿在拍賽車電影，警方將依法舉發並送辦。圖／翻攝自Threads@mengz_el
有車友把國道3號南投服務區停車場當賽車場競速，還找妹子站在起點示意出發，彷彿在拍賽車電影，警方將依法舉發並送辦。圖／翻攝自Threads@mengz_el
有車友把國道3號南投服務區停車場當賽車場競速，還找妹子站在起點示意出發，彷彿在拍賽車電影，警方將依法舉發並送辦。圖／翻攝自Threads@mengz_el
有車友把國道3號南投服務區停車場當賽車場競速，還找妹子站在起點示意出發，彷彿在拍賽車電影，警方將依法舉發並送辦。圖／翻攝自Threads@mengz_el
有車友把國道3號南投服務區停車場當賽車場競速，還找妹子站在起點示意出發，彷彿在拍賽車電影，警方將依法舉發並送辦。圖／翻攝自Threads@mengz_el
有車友把國道3號南投服務區停車場當賽車場競速，還找妹子站在起點示意出發，彷彿在拍賽車電影，警方將依法舉發並送辦。圖／翻攝自Threads@mengz_el

停車場 南投 國道

延伸閱讀

普通重機騎士凌晨上國道自摔 公路警察開罰

整理墓園燒雜草火勢延燒辯風吹的 法院依公共危險罪判刑

金門地主封鎖車輛通行道路 公共危險罪判刑5月

經典賽／中華隊35人名單本土不輸旅外 外野多款「跑車」奔馳大巨蛋

相關新聞

國道停車場當賽車場 直線競速還PO網…結果被警盯上了

國道3號南投服務區常有車友號召車聚，更有人把停車場當賽車場，兩車比拚直線飆速，還找妹子站在起點揮手示意出發，彷彿在拍賽車...

女教職發現「郵局不能用」 假檢警稱她涉洗錢…騙走1260萬

教職人員張姓女子接到假檢警詐騙電話稱，涉詐騙及洗錢須監管帳戶，她發現無法登入網路郵局及使用提款卡而相信對方，面交及匯款共...

酒駕還喊「這樣猖狂只有我」釀1死1傷 他驚人違規紀錄曝光

高雄蔡姓男子酒後開車狂飆，在左營區撞上雙載的陳姓男子和周姓女子，周女重傷，陳男傷重不治，檢警調查時，發現蔡在車上竟還邊開...

中鋼通運5高層收「臭豬頭」 個資外洩源頭竟是自己人

中鋼通運公司董事長張秋波、副總林錦駿等5名公司高層，2022年3月間陸續收到惡臭豬頭，檢警查出是該公司工會黃姓理事外洩張...

高雄市集鐵皮屋藏賭場 阿公阿嬤攢孫紅包見警衝入傻眼

高市大社區翠屏段市集內一處鐵皮屋暗藏賭場，轄區警方獲報探訪，發現屋前停放不少機車，還有賭客徒步進入，昨傍晚持搜索票衝進屋...

影／家境富裕男交不到女友 為抖內成人直播主行騙被逮

桃園一名家境富裕23歲男子交不到女友，沈迷成人直播平台後，為了抖內成人美女直播主行騙，從網路購物、防疫商品到演唱會門票都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。