女教職發現「郵局不能用」 假檢警稱涉洗錢騙走1260萬

教職人員張姓女子接到假檢警詐騙電話稱，涉詐騙及洗錢須監管帳戶，她發現無法登入網路郵局及使用提款卡而相信對方，面交及匯款共1260萬元。警方調查，她曾提供身分證及郵局相關資料，不排除詐騙集團變更帳號、密碼及掛失提款卡取信。

據調查，40歲張姓女子去年12月接到詐騙電話，對方自稱通傳會（NCC）人員，指她在電信公司網站申辦預付卡門號，該門號被盜用發送詐騙簡訊；電話轉接自稱「南部警察局刑事警察大隊」周姓刑警，指張涉洗錢，要求提供身分證及郵局帳戶資訊，並交付款項調查，開庭後可持法院開立公證本票領回。

張操作網路郵局無法登入，也無法用提款卡領錢，依指示赴銀行臨櫃提領，告知行員是用於長輩生日及治療牙齒，面交5次共460萬元給自稱檢察官特助的車手，每次面交前後與自稱鍾姓、黃姓檢察官視訊通話確認獨自一人，並匯款4筆共800萬元，直到向家人借錢經提醒才知受騙。

刑事局分析，詐團假冒電信公司或健保署等公務部門人員致電，稱被害人身分遭冒用，電話轉接假警察稱涉人頭帳戶等詐欺、洗錢案，再轉接假檢察官、法官稱須申請資金公證、收取資金控款、監管帳戶等，並提供偽造的監款科、公正帳戶、公證本票等資料取信。