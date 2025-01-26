酒駕還喊「這樣猖狂只有我」釀1死1傷 他驚人違規紀錄曝光
高雄蔡姓男子酒後開車狂飆，在左營區撞上雙載的陳姓男子和周姓女子，周女重傷，陳男傷重不治，檢警調查時，發現蔡在車上竟還邊開邊喊「酒駕這麼猖狂的只有我一個」，蔡一審被國民法官依酒駕致死罪判7年5月，他不服上訴，維持原判。可再上訴。
26歲蔡男是裝潢工人，前年8月9日凌晨與張姓國中同學相約喝酒，蔡男在釣蝦場喝了幾杯威士忌後，執意開車上路，載著張姓同學往左營方向行駛。途經左營大路與店仔頂路口，因酒醉未注意前方紅燈，撞上騎車雙載的55歲陳男與46歲周女。
陳、周二人當場遭撞飛倒地，機車往前衝了30公尺撞上電桿斷成兩節，幾成廢鐵；肇事蔡男轎車失控轉了一圈撞上電桿停下，車頭嚴重毀損。
警、消獲報趕到時，張姓男子已嚇得先逃離現場，另3人經送醫，陳男頭部重創不治，周女左腳、骨盆受傷、脾臟出血，蔡男下顎、右腳骨折，住院治療。
警方事後對蔡男抽血酒測，換算呼氣酒測值高達每公升0.99毫克，車禍共造成1死1傷，檢方偵結後，依酒駕致死罪將蔡男起訴，並由國民法官審理，具體求刑7年10月。
橋頭地院國民法官庭審理時，認為蔡男從釣蝦場出發後，期間8次車速破百，案發路段速限僅50公里，蔡男卻以100公里以上時速通過，高速撞擊陳男機車，造成該車嚴重變形。
且蔡還在車上大喊「時常在喝酒開車」、「酒駕這麼猖狂的只有我一個啦」，全程都被行車紀錄器錄下，可見他守法意識薄弱，依酒駕致死重判7年5月。
蔡男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為，蔡男2019年7月購車後，共有58次交通違規，其中有多次是嚴重超速、闖紅燈等重大違規，品行不良。
合議庭審酌蔡男違規紀錄及犯行，認為國民法官判蔡男7年5月量刑並無不當，蔡男針對量刑上訴並無理由，駁回他請求，維持原審刑度。可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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