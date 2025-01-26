中鋼通運5高層收「臭豬頭」 個資外洩源頭竟是自己人

中鋼通運公司董事長張秋波、副總林錦駿等5名公司高層，2022年3月間陸續收到惡臭豬頭，檢警查出是該公司工會黃姓理事外洩張秋波等人個資，黃被依違反個資法判刑5月，張等人向黃各求償100萬元，高雄地院審理後，判黃應賠償張秋波等5人各10萬元，合計50萬元。

黃男過去曾任中鋼通運大副兼工會理事，因在內部升遷受阻，將張張秋波等5名高層的姓名、住址、電話等個資拷貝後，於2022年3月到4月間將張秋波等人個資外流王姓友人。

王男取得資料後，決定寄「豬頭」給張秋波等人教訓，他將張等人的地址、電話資料轉交給曹姓男子，由曹男到市場購買5顆豬頭，裝入保麗龍箱後，再由曾姓友人寄出。

張秋波的女打開包裹後，發現裡面是惡臭的豬頭，隨即報警，並通報給林錦駿、徐興隆、陳宏州，警方沒多久就逮到涉嫌恐嚇的曹男等3人。

法院審理後，曹男等人最後被判2月至4月有期徒刑，均得易科罰金，民事部分還要賠償張秋波等5人共48萬5000元確定。

至於提供張秋波等人住址的黃男，雖然未參與寄送豬頭，但他將張秋波等公司高層個資外流給王姓友人，仍觸犯個資法，被檢方依法起訴。

法院審理後，一、二審法官認定黃已違反非法蒐集及利用個人資料罪，依法判他5月有期徒刑，均得易科罰金。